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Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2025
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07:37 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/mid-2004449159.html
Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД
Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2025
Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД
Россия привержена развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T07:37:00+03:00
2025-03-12T07:37:00+03:00
россия
арктика
сша
кирилл дмитриев
дмитрий песков
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия привержена развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД РФ. "В соответствии с обновленной в 2023 году Концепцией внешней политики Российской Федерации наша страна неизменно нацелена на поддержание мира и стабильности в Арктике, устойчивое развитие региона", - рассказали в ведомстве. Там указали на то, что Россия "сохраняет приверженность развитию конструктивного взаимодействия в Заполярье, в том числе с другими арктическими странами, включая США". "Мы никогда не отказывались от диалога по арктической повестке дня при условии, что он ведется на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе и соответствует национальным интересам России", - подчеркнули в МИД РФ. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов. Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, сообщил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html
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россия, арктика, сша, кирилл дмитриев, дмитрий песков, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Арктика, США, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Российский фонд прямых инвестиций
Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД

МИД: Россия привержена диалогу в Заполярье с арктическими странами, включая США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия привержена развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"В соответствии с обновленной в 2023 году Концепцией внешней политики Российской Федерации наша страна неизменно нацелена на поддержание мира и стабильности в Арктике, устойчивое развитие региона", - рассказали в ведомстве.
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Там указали на то, что Россия "сохраняет приверженность развитию конструктивного взаимодействия в Заполярье, в том числе с другими арктическими странами, включая США".
"Мы никогда не отказывались от диалога по арктической повестке дня при условии, что он ведется на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе и соответствует национальным интересам России", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.
Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, сообщил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.
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РоссияАрктикаСШАКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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