Россия настроена на взаимодействие по Арктике с США, заявили в МИД
МИД: Россия привержена диалогу в Заполярье с арктическими странами, включая США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Россия привержена развитию взаимодействия в Заполярье с арктическими странами, включая США, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"В соответствии с обновленной в 2023 году Концепцией внешней политики Российской Федерации наша страна неизменно нацелена на поддержание мира и стабильности в Арктике, устойчивое развитие региона", - рассказали в ведомстве.
Там указали на то, что Россия "сохраняет приверженность развитию конструктивного взаимодействия в Заполярье, в том числе с другими арктическими странами, включая США".
"Мы никогда не отказывались от диалога по арктической повестке дня при условии, что он ведется на равноправной, взаимоуважительной и взаимовыгодной основе и соответствует национальным интересам России", - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что РФ и США необходимо сотрудничать в защите Арктики и разработке ее ресурсов.
Дмитриев, принимавший участие в российско-американских переговорах высокого уровня 18 февраля в Эр-Рияде, сообщил, что на них обсуждались возможные совместные проекты в Арктике.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что у РФ и США есть широкое поле для сотрудничества в сфере освоения природных ресурсов, в частности в Арктике. Однако предметных разговоров между странами пока нет, отметил он.