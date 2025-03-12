https://ria.ru/20250312/menglet-2004510706.html

Секретная страсть Брежнева: как сложилась жизнь "советской Софи Лорен"

Секретная страсть Брежнева: как сложилась жизнь "советской Софи Лорен" - РИА Новости, 12.03.2025

Секретная страсть Брежнева: как сложилась жизнь "советской Софи Лорен"

От нее не отводили глаз миллионы зрителей, а генсек смотрел один и тот же фильм несколько раз. Почему Майя Менглет — актриса с внешностью итальянской кинодивы — РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:51:00+03:00

2025-03-12T18:51:00+03:00

2025-03-12T18:51:00+03:00

культура

австралия

англия

георгий менглет

софи лорен

леонид брежнев

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. От нее не отводили глаз миллионы зрителей, а генсек смотрел один и тот же фильм несколько раз. Почему Майя Менглет — актриса с внешностью итальянской кинодивы — так и не стала суперзвездой советского кино? Какие предательства изменили ее жизнь и как она оказалась за тысячи километров от Родины, которой отдала свой талант и 40 лет театральной судьбы?Советская аристократкаФамилия Менглет звучит почти как титул. В актерской среде 1950-х годов юная Майя выделялась особым аристократизмом — неудивительно, ведь она родилась в элитной творческой семье. Ее отец Георгий Менглет и мать Валентина Королева принадлежали к театральной интеллигенции высшего эшелона.Девочка с восьми лет дышала кулисами, впитывала атмосферу театра и даже успела мелькнуть в кино — в фильме "Лермонтов" ей досталась крошечная роль, настолько незначительная, что имя юной актрисы даже не внесли в титры.Однако в отличие от большинства детей актеров, Майя не рвалась на сцену. Напротив — она долго не признавала в себе актерского таланта, считая собственную внешность недостаточно выразительной.Пощечина вместо подиумаДом моделей на Кузнецком мосту предложил девушке работу с перспективой стажировки в Англии. Для советской молодежи 1950-х это был невероятный шанс. И Майя всерьез задумалась о карьере модели.Но отец воспринял эту идею как предательство. Георгий Менглет, узнав о намерениях дочери, в гневе ударил ее по лицу. Для артиста старой школы само представление о том, что его дочь променяет служение искусству на демонстрацию нарядов, было кощунственным.Возможно, этот эпизод стал решающим в выборе пути. В 1953 году Майя поступила в Школу-студию МХАТ, пройдя умопомрачительный конкурс — 150 человек на место!Села в угол и получила рольКинематографическая судьба иногда зависит от случайностей. Режиссер Станислав Ростоцкий планировал снимать в картине "Дело было в Пенькове" свою жену, актрису Нину Меньшикову. Но беременность перечеркнула эти планы, и режиссеру пришлось искать другую исполнительницу.Майя приехала на пробы без громких регалий и амбиций — обычная студентка с чемоданом. Она скромно сидела в углу, ожидая своей очереди. Ростоцкий долго наблюдал за ней и принял неожиданное решение, которое многие сочли странным: утвердить на роль деревенского зоотехника скромную девушку с внешностью аристократки.Критики недоумевали — как эта утонченная красавица сыграет простую сельскую женщину? Их опасения не оправдались. Менглет настолько органично вжилась в образ Антонины Глечиковой, что зрители безоговорочно поверили каждому ее движению, каждому взгляду, каждому слову.Генсек танцует, Союз копируетУспех фильма превзошел все ожидания. Почтовые отделения едва справлялись с потоком писем в редакции газет — зрители требовали продолжения истории Матвея и Антонины. Фотографии Майи молниеносно исчезали из киосков. Девушки по всему Союзу надевали береты "под Тоню" и копировали ее манеры.На международных фестивалях Менглет называли не иначе как "советской Софи Лорен". И даже сам Леонид Брежнев оказался в числе ее поклонников. Генеральный секретарь неоднократно пересматривал фильм, не скрывая своего восхищения. На одном из официальных мероприятий он даже пригласил актрису на танец.Кто мог предположить, что этот триумф станет и началом, и пиком ее кинокарьеры?Предательство, которое нельзя проститьДля Майи, обожавшей отца и доверявшей ему все свои секреты, настоящим ударом стал его уход из семьи в 1961 году. Георгий Менглет влюбился в актрису Нину Архипову. Сначала он пытался жить на две семьи, но вскоре открыто признался жене, что больше не может скрывать свои чувства.Для 25-летней Майи поступок отца стал первым серьезным предательством в жизни. Валентина Королева сумела сохранить с бывшим мужем достойные отношения, чего нельзя было сказать о дочери. Когда отец приходил навестить ее, девушка запиралась в ванной и плакала. Она не могла понять, как мать может так спокойно общаться с человеком, который их бросил, — пришивать ему пуговицы, кормить обедом.Особенно горько ей стало, когда отец опубликовал мемуары, где подробно рассказывал о детях Нины Архиповой, а о родной дочери упомянул лишь вскользь, да и то в контексте скандала, который она устроила. Только спустя многие годы Майя смогла простить отца и восстановить с ним нормальные отношения. Но шрам на душе остался навсегда.“Заграничное лицо”Парадоксально, но именно эффектная внешность, принесшая Майе Менглет всесоюзную известность, сыграла против нее в дальнейшей карьере.После оглушительного успеха "Дела в Пенькове" (1957) режиссеры стали удивительно редко приглашать актрису в новые проекты. Ходили слухи, что ее имя внесли в негласный "стоп-лист" — и все из-за отвергнутого поклонника из высоких кабинетов.По одной из версий, влиятельный чиновник воспылал к Майе страстью, но получил решительный отказ. Месть не заставила себя ждать: имя строптивой красавицы оказалось в списке персон, нежелательных для советского экрана.Впрочем, существует и более прозаическое объяснение: кинематограф той эпохи отдавал предпочтение актрисам с типично "советскими" лицами — простым, открытым, ясным. Изысканная, "западная" красота Менглет выбивалась из этого канона. Ее называли "советской Софи Лорен" — и в этом сравнении скрывалась проблема. В стране, где приветствовалась "народность", слишком яркая, слишком утонченная внешность могла стать препятствием.Так или иначе, после звездного дебюта Майя Менглет практически исчезла с больших экранов. Ее основным пристанищем стал театр — место, где красота не затмевает актерское мастерство.Шестьдесят лет любвиПервый брак со Станиславом Кореневым в 1953 году оказался недолговечным — по слухам, отношения разрушило вмешательство свекрови, которая невзлюбила невестку. Муж во всех конфликтах принимал сторону матери, и Майя не выдержала — ушла, забрав с собой малолетнего сына Алексея.Судьба приготовила ей настоящий подарок — встречу с Леонидом Сатановским. Леонид покорил ее с первого взгляда, и вскоре они стали парой. Свадьбу сыграли быстро, без лишней помпы, поселились в квартире родителей Майи. В этом браке родился второй сын — Дмитрий.Их союз — редкий пример настоящей любви, пронесенной через десятилетия. Леонид боготворил Майю, а она отвечала ему взаимностью и была рядом в любых обстоятельствах. Верность, преданность, нежность — эти качества определяли их отношения на протяжении более 60 лет совместной жизни.Выброшены на обочинуТеатр имени Станиславского стал для супругов вторым домом на четыре десятилетия. Здесь они служили преданно и самоотверженно, здесь раскрылись их таланты, здесь они получили признание коллег и зрителей.Тем болезненнее стал удар, нанесенный им в зрелом возрасте. Леонид готовился к премьере спектакля "Мещанин во дворянстве", но за два дня до показа слег с высоким давлением. Руководство театра, не желая терять прибыль от проданных билетов, спешно заменило актера.Когда возмущенная Майя пришла объясниться с директором, тот грубо указал ей на дверь: "Если вас что-то не устраивает, я никого не держу". Это стало последней каплей — супруги подали заявление об увольнении.Для Леонида, всю жизнь служившего театру, отлучение от сцены стало настоящей трагедией. Он впал в депрессию, потерял вкус к жизни. Даже когда руководство, осознав ошибку, предложило вернуться, Сатановский отказался. Простить такое предательство он не мог.Без основного заработка пожилые актеры оказались в сложном финансовом положении. И тут на помощь пришли сыновья, уже обосновавшиеся в далекой Австралии.На краю светаКогда Майе было уже 67 лет, а Леониду — за семьдесят, в 2002 году, они решились на радикальный шаг: переезд в Австралию к детям.Адаптация давалась нелегко. Чужая страна, другой язык, иная культура. Полностью полагаться на сыновей, у которых свои семьи и заботы, они не хотели. К счастью, их талант оказался востребован и за рубежом — монреальский Русский драматический театр пригласил знаменитую пару в свою труппу. Несмотря на возраст, они снова выходили на сцену, гастролировали по миру, встречались со зрителями. Искусство давало им силы и смысл жизни вдали от родины.Леонид страдал от сахарного диабета, его состояние постепенно ухудшалось. В 2015 году он умер на руках у любимой жены. Для Майи это стало страшным ударом — она потеряла не просто супруга, но лучшего друга, опору, человека, с которым прожила большую часть жизни.Вдова тосковала по нему безутешно. Плакала, вспоминая его чудесные романсы под гитару. Верила, что однажды они снова встретятся. Через восемь лет после его смерти, 19 января 2023 года, в возрасте 87 лет, Майя Менглет ушла из жизни.

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австралия, англия, георгий менглет, софи лорен, леонид брежнев