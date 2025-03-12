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Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области - РИА Новости, 12.03.2025
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Омская область
 
10:29 12.03.2025 (обновлено: 14:34 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/memorial-2004471812.html
Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области
Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области - РИА Новости, 12.03.2025
Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области
Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:29:00+03:00
2025-03-12T14:34:00+03:00
омская область
марьяновский район
виталий хоценко
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области. Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал на баллонном сжиженном газе. Всероссийская акция "Храним огонь Победы" проходит в рамках подготовки к юбилею Великой Победы. Всего к 9 Мая в регионе к газовым сетям будет подключено более 20 мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. "Продолжаем готовиться к юбилею Великой Победы. Сегодня в райцентре Марьяновского района в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" к сетевому газу подключен Мемориальный комплекс с Вечным огнем. Эту работу ведем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина совместно с "Газпромом" и партией "Единая Россия", – написал Виталий Хоценко. Для перевода мемориала на сетевое топливо было построено 100 метров газопровода и установлено новое газогорелочное устройство.
https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html
марьяновский район
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марьяновский район, виталий хоценко
Омская область , Марьяновский район, Виталий Хоценко
Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области

Мемориальный комплекс с Вечным огнем в Омской области подключили к сетевому газу

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области Подключение к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области
Подключение к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Подключение к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области
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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области.
Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал на баллонном сжиженном газе. Всероссийская акция "Храним огонь Победы" проходит в рамках подготовки к юбилею Великой Победы. Всего к 9 Мая в регионе к газовым сетям будет подключено более 20 мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны.
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"Продолжаем готовиться к юбилею Великой Победы. Сегодня в райцентре Марьяновского района в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" к сетевому газу подключен Мемориальный комплекс с Вечным огнем. Эту работу ведем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина совместно с "Газпромом" и партией "Единая Россия", – написал Виталий Хоценко.
Для перевода мемориала на сетевое топливо было построено 100 метров газопровода и установлено новое газогорелочное устройство.
 
Омская областьМарьяновский районВиталий Хоценко
 
 
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