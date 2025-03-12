https://ria.ru/20250312/memorial-2004471812.html

Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области

Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области - РИА Новости, 12.03.2025

Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области

Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:29:00+03:00

2025-03-12T10:29:00+03:00

2025-03-12T14:34:00+03:00

омская область

марьяновский район

виталий хоценко

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ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области. Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал на баллонном сжиженном газе. Всероссийская акция "Храним огонь Победы" проходит в рамках подготовки к юбилею Великой Победы. Всего к 9 Мая в регионе к газовым сетям будет подключено более 20 мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны. "Продолжаем готовиться к юбилею Великой Победы. Сегодня в райцентре Марьяновского района в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" к сетевому газу подключен Мемориальный комплекс с Вечным огнем. Эту работу ведем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина совместно с "Газпромом" и партией "Единая Россия", – написал Виталий Хоценко. Для перевода мемориала на сетевое топливо было построено 100 метров газопровода и установлено новое газогорелочное устройство.

https://ria.ru/20240913/remont-1972488399.html

марьяновский район

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Артем Смирнов

марьяновский район, виталий хоценко