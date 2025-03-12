Хоценко рассказал о подключении к газу Вечного огня в Омской области
Мемориальный комплекс с Вечным огнем в Омской области подключили к сетевому газу
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области Подключение к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Подключение к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале о подключении к сетевому газу Мемориального комплекса с Вечным огнем в поселке Марьяновка Омской области.
Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Ранее огонь работал на баллонном сжиженном газе. Всероссийская акция "Храним огонь Победы" проходит в рамках подготовки к юбилею Великой Победы. Всего к 9 Мая в регионе к газовым сетям будет подключено более 20 мемориалов, посвященных Героям Великой Отечественной войны.
Хоценко рассказал о завершении ремонта на трассе в Омской области
13 сентября 2024, 12:50
"Продолжаем готовиться к юбилею Великой Победы. Сегодня в райцентре Марьяновского района в рамках Всероссийской акции "Храним огонь Победы" к сетевому газу подключен Мемориальный комплекс с Вечным огнем. Эту работу ведем по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина совместно с "Газпромом" и партией "Единая Россия", – написал Виталий Хоценко.
Для перевода мемориала на сетевое топливо было построено 100 метров газопровода и установлено новое газогорелочное устройство.