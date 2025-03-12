https://ria.ru/20250312/melnik-2004600278.html
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости - РИА Новости, 12.03.2025
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Европейская федерация журналистов EFJ осуждает решение МИД Греции отказать в продлении аккредитации журналисту РИА Новости и отказ в продлении аккредитации... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T18:45:00+03:00
2025-03-12T18:45:00+03:00
2025-03-12T18:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Европейская федерация журналистов EFJ осуждает решение МИД Греции отказать в продлении аккредитации журналисту РИА Новости и отказ в продлении аккредитации корреспонденту французской газеты Monde в России, заявил РИА Новости генеральный секретарь федерации Рикардо Гутьерреш. Ранее министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы. В феврале Париж не выдал визу журналисту российского издания "Комсомольская правда", на это Москва заявила об ответных мерах в отношении корреспондента французской газеты Monde. "EFJ осуждает решение МИД Греции отказать в продлении аккредитации журналисту РИА Новости, так же, как мы осуждаем недавний отказ российских властей продлить аккредитацию корреспондента французской ежедневной газеты Monde в Москве", - сказал Гутьерреш. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью РИА Новости в феврале, что российская сторона предлагала Франции разные развязки в ситуации с выдачей визы журналисту "Комсомольской правды", а также предупреждала об ответе. Кроме того, по ее словам, если Франция разрешит ситуацию и выдаст российскому журналисту визу, Россия тут же выдаст визу французскому корреспонденту.
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004587989.html
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EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
EFJ осудила отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости Геннадия Мельника