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Маск назвал поручение для USAID уничтожить документы преступлением
Маск назвал поручение для USAID уничтожить документы преступлением - РИА Новости, 12.03.2025
Маск назвал поручение для USAID уничтожить документы преступлением
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал "преступлением" поручение для сотрудников американского Агентства РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:14:00+03:00
2025-03-12T12:14:00+03:00
2025-03-12T12:14:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и предприниматель Илон Маск назвал "преступлением" поручение для сотрудников американского Агентства по международному развитию (USAID) уничтожить засекреченные документы и данные о персонале. Ранее об этом поручении сообщала газета New York Times. По данным издания, высокопоставленный чиновник в USAID сказал сотрудникам агентства очистить сейфы, в которых содержатся засекреченные документы и данные сотрудников, отправив бумаги в шредер или сложив их в сумки для того, чтобы сжечь. "Уничтожение улик - это преступление", - написал Маск в соцсети X, комментируя новость. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ USAID, добавив, что они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США. Возглавляемый Маском департамент DOGE ранее сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
https://ria.ru/20250311/usaid-2004252585.html
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в мире, сша, илон маск, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Илон Маск, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Маск назвал поручение для USAID уничтожить документы преступлением
Маск назвал поручение для USAID уничтожить засекреченные документы преступлением