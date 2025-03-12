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Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.03.2025
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09:29 12.03.2025 (обновлено: 14:50 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/mask-2004461532.html
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.03.2025
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Американский предприниматель Илон Маск высоко оценил результаты российско-украинских переговоров в Саудовской Аравии, следует из его поста в соцсети X. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:29:00+03:00
2025-03-12T14:50:00+03:00
в мире
сша
украина
саудовская аравия
илон маск
марко рубио
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко оценил результаты российско-украинских переговоров в Саудовской Аравии, следует из его поста в соцсети X."Отличная работа!" — написал Маск.Так он прокомментировал пост госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что переговоры с представителями Киева стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта. Теперь, по словам Рубио, "мяч на стороне России". Встреча делегаций Украины и США состоялась накануне в саудовском городе Джидда. С американской стороны в ней участвовали Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По итогам переговоров Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ США возобновили обмен разведданными и поставки оружия Киеву.
https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, саудовская аравия, илон маск, марко рубио
В мире, США, Украина, Саудовская Аравия, Илон Маск, Марко Рубио
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Маск назвал переговоры США и Украины в Саудовской Аравии отличной работой

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко оценил результаты российско-украинских переговоров в Саудовской Аравии, следует из его поста в соцсети X.
"Отличная работа!" — написал Маск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Всем спасибо — и до свидания: сделки России с США не будет
Вчера, 08:00
Так он прокомментировал пост госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что переговоры с представителями Киева стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта. Теперь, по словам Рубио, "мяч на стороне России".
Встреча делегаций Украины и США состоялась накануне в саудовском городе Джидда. С американской стороны в ней участвовали Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
По итогам переговоров Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ США возобновили обмен разведданными и поставки оружия Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Украина капитулировала в Джидде. Но есть нюанс
Вчера, 08:01
 
В миреСШАУкраинаСаудовская АравияИлон МаскМарко Рубио
 
 
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