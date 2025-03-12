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Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - РИА Новости, 12.03.2025

Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

Американский предприниматель Илон Маск высоко оценил результаты российско-украинских переговоров в Саудовской Аравии, следует из его поста в соцсети X. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:29:00+03:00

2025-03-12T09:29:00+03:00

2025-03-12T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск высоко оценил результаты российско-украинских переговоров в Саудовской Аравии, следует из его поста в соцсети X."Отличная работа!" — написал Маск.Так он прокомментировал пост госсекретаря Марко Рубио, который заявил, что переговоры с представителями Киева стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта. Теперь, по словам Рубио, "мяч на стороне России". Встреча делегаций Украины и США состоялась накануне в саудовском городе Джидда. С американской стороны в ней участвовали Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с украинской — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По итогам переговоров Украина согласилась принять предложение Соединенных Штатов по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ США возобновили обмен разведданными и поставки оружия Киеву.

https://ria.ru/20250312/sdelka-2004417789.html

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саудовская аравия

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в мире, сша, украина, саудовская аравия, илон маск, марко рубио