https://ria.ru/20250312/makron-2004536068.html

Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов

Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов - РИА Новости, 12.03.2025

Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон поручил Минфину тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, заявила официальный... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:43:00+03:00

2025-03-12T14:43:00+03:00

2025-03-12T15:09:00+03:00

россия

франция

украина

эммануэль макрон

сергей лавров

евросоюз

g7

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил Минфину тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, заявила официальный представитель правительства страны Софи Прима в эфире Sud Radio."Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов", — сказала она.По словам Прима, Париж опасается "системных эффектов" для экономики, поскольку во Франции и других европейских странах хранятся активы различных государств. "Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?" — задалась вопросом официальный представитель кабмина. Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит в среду проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая в том числе предполагает изъятие замороженных российских активов. При этом ранее Макрон заявлял, что их изъятие на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву. Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад ранее объяснял, что "изъятие активов России — один из рычагов давления ЕС на Москву", а французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине". После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20250311/aktivy-2004213012.html

https://ria.ru/20250304/frantsiya-2002876026.html

https://ria.ru/20250309/frantsija-2003903452.html

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россия, франция, украина, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, санкции в отношении россии, в мире