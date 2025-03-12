Макрон поручил правительству изучить вопрос изъятия российских активов
Макрон поручил Минфину изучить последствия возможного изъятия российских активов
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил Минфину тщательно изучить последствия возможного изъятия замороженных российских активов, заявила официальный представитель правительства страны Софи Прима в эфире Sud Radio.
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"Сейчас позиция правительства заключается в том, что нет (вопрос изъятия активов не стоит. — Прим. ред.), однако президент республики и премьер-министр поручили (главе Минфина. — Прим. ред.) Эрику Ломбару более глубоко изучить последствия такого решения. <…> Очевидно, это очень заманчиво (для стран ЕС. — Прим. ред.). У нас здесь 230 миллиардов", — сказала она.
По словам Прима, Париж опасается "системных эффектов" для экономики, поскольку во Франции и других европейских странах хранятся активы различных государств.
"Что могут подумать эти страны, если мы изымем российские активы вопреки международному праву?" — задалась вопросом официальный представитель кабмина.
Нацсобрание Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит в среду проект резолюции об увеличении помощи Украине, которая в том числе предполагает изъятие замороженных российских активов. При этом ранее Макрон заявлял, что их изъятие на Западе невозможно, так как это противоречит международному праву.
Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад ранее объяснял, что "изъятие активов России — один из рычагов давления ЕС на Москву", а французский евродепутат Рафаэль Глюксман призвал ЕС "конфисковать 209 миллиардов российских активов, чтобы направить их на помощь Украине".
После начала спецоперации США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
В декабре прошлого года глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.