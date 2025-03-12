https://ria.ru/20250312/lukashenko-2004492800.html

Путин проведет переговоры с Лукашенко

Путин проведет переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 12.03.2025

Путин проведет переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается РИА Новости, 12.03.2025

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россия

александр лукашенко

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого марта Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда совместных документов.

https://ria.ru/20250305/peskov-2003172190.html

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россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, в мире