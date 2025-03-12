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Путин проведет переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 12.03.2025
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12:03 12.03.2025 (обновлено: 12:08 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/lukashenko-2004492800.html
Путин проведет переговоры с Лукашенко
Путин проведет переговоры с Лукашенко - РИА Новости, 12.03.2025
Путин проведет переговоры с Лукашенко
Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:03:00+03:00
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россия
александр лукашенко
белоруссия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого марта Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства", - говорится в сообщении.Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда совместных документов.
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россия, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин проведет переговоры с Лукашенко

Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 марта в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДействующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на президентских выборах на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 марта проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит РФ с официальным визитом, ожидается подписание ряда документов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого марта Владимир Путин проведет переговоры с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который посетит Россию с официальным визитом. Это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы белорусского государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры планируют обсудить ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня. Кроме того, по итогам переговоров ожидается подписание ряда совместных документов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии подписания межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства и межгосударственного Договора о формировании объединённого рынка электрической энергии Союзного государства - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Песков рассказал о возможных темах переговоров Путина и Лукашенко
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РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
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