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В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 12.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lokno-2004461078.html
В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка
В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 12.03.2025
В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка
Тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ на Курскую область, нашли в недавно освобожденной Малой Локне, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:26:00+03:00
2025-03-12T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл), 12 мар - РИА Новости. Тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ на Курскую область, нашли в недавно освобожденной Малой Локне, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон". Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области. "Это останки молодой женщины и ребенка. Во время во время августовских боев за Малую Локню много мирных жители бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли - выводили. Ну, не всегда это удавалось", - рассказал "Ворон". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка

В освобожденной Малой Локне в Курской области нашли тела женщины и ребенка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие РФ в освобожденном селе Малая Локня в Суджанском районе Курской области
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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл), 12 мар - РИА Новости. Тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ на Курскую область, нашли в недавно освобожденной Малой Локне, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон".
Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области.
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр). - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Российская армия освободила Суджу (освобожден центр).
"Это останки молодой женщины и ребенка. Во время во время августовских боев за Малую Локню много мирных жители бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли - выводили. Ну, не всегда это удавалось", - рассказал "Ворон".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Украинские боевики убили 22 жителя курского села Русское Поречное
31 января, 07:22
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Сергей Чебнев - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Тело Героя России Чебнева вывезли из освобожденного села в Курской области
10 марта, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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