https://ria.ru/20250312/lokno-2004461078.html

В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка

В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка - РИА Новости, 12.03.2025

В Малой Локне, освобожденной от ВСУ, нашли тела женщины и ребенка

Тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ на Курскую область, нашли в недавно освобожденной Малой Локне, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:26:00+03:00

2025-03-12T09:26:00+03:00

2025-03-12T09:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МАЛАЯ ЛОКНЯ (Курская обл), 12 мар - РИА Новости. Тела женщины и ребенка, погибших из-за нападения ВСУ на Курскую область, нашли в недавно освобожденной Малой Локне, сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным "Ворон". Минобороны РФ 9 марта сообщало об освобождении населенного пункта Малая Локня в Курской области. "Это останки молодой женщины и ребенка. Во время во время августовских боев за Малую Локню много мирных жители бежали сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли - выводили. Ну, не всегда это удавалось", - рассказал "Ворон". Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркивал, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20250310/geroy-2004155917.html

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины