https://ria.ru/20250312/lekarstvo-2004474438.html

В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств - РИА Новости, 12.03.2025

В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:47:00+03:00

2025-03-12T10:47:00+03:00

2025-03-12T10:47:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для граждан с редкими заболеваниями в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ. По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями на год. Это привело к недостаточной закупке препаратов, вследствие чего пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования руководство следственного управления также провело встречу с гражданами, страдающими сахарным диабетом и муковисцидозом.

https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

красноярский край

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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)