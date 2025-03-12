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В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств - РИА Новости, 12.03.2025
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10:47 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lekarstvo-2004474438.html
В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств
В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств - РИА Новости, 12.03.2025
В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств
Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:47:00+03:00
2025-03-12T10:47:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для граждан с редкими заболеваниями в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ. По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями на год. Это привело к недостаточной закупке препаратов, вследствие чего пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе. "Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе расследования руководство следственного управления также провело встречу с гражданами, страдающими сахарным диабетом и муковисцидозом.
https://ria.ru/20250307/lekarstva-2003664050.html
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае возбудили дело после сообщений о нехватке лекарств

СК возбудил дело после сообщений о нехватке важных лекарств в Красноярском крае

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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КРАСНОЯРСК, 12 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту халатности неустановленных должностных лиц, которые не обеспечили своевременную закупку жизненно необходимых лекарств для граждан с редкими заболеваниями в Красноярском крае, сообщает региональный главк СК РФ.
По данным следствия, до 25 февраля 2025 года ответственные за лекарственное обеспечение населения Красноярского края должностные лица не определили потребность и объемы лекарств и медицинских изделий, необходимых для людей с редкими заболеваниями на год. Это привело к недостаточной закупке препаратов, вследствие чего пациенты остались без необходимого лечения, которое предоставляется на льготной основе.
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"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по сообщениям в средствах массовой информации возбуждено уголовное дело по факту халатности неустановленных должностных лиц, допущенной при организации обеспечения граждан жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами (часть 1 статьи 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе расследования руководство следственного управления также провело встречу с гражданами, страдающими сахарным диабетом и муковисцидозом.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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