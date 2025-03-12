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Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске - РИА Новости, 12.03.2025
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15:26 12.03.2025 (обновлено: 15:27 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004547455.html
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу раскритиковал отношение... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T15:26:00+03:00
2025-03-12T15:27:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу раскритиковал отношение представителей Франции и Германии к Минским соглашениям."То, как повели себя французы и немцы, — стыдно", — сказал он.Лавров отметил, что возглавлявшие на тот момент Украину, Германию и Францию Петр Порошенко*, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, по их собственным признаниям, вообще не собирались реализовывать достигнутые договоренности."Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием", — заключил глава российского МИД.Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, признание республик Донбасса было продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250312/peremirie-2004537792.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, франция, ангела меркель, петр порошенко, донбасс, германия
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Франция, Ангела Меркель, Петр Порошенко, Донбасс, Германия
Лавров резко высказался о поведении Франции и Германии в Минске

Лавров назвал поведение Франции и Германии в Минске постыдным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу раскритиковал отношение представителей Франции и Германии к Минским соглашениям.
"То, как повели себя французы и немцы, — стыдно", — сказал он.
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Лавров отметил, что возглавлявшие на тот момент Украину, Германию и Францию Петр Порошенко*, Ангела Меркель и Франсуа Олланд, по их собственным признаниям, вообще не собирались реализовывать достигнутые договоренности.
«
"Им просто нужно было выиграть время, чтобы накачать Украину оружием", — заключил глава российского МИД.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Киев систематически нарушал минские соглашения, в результате 22 февраля 2022 года Москва признала Луганскую и Донецкую Народные Республики. Как отмечал президент России Владимир Путин, признание республик Донбасса было продиктовано тем, что Киев публично заявлял, что не собирается выполнять минские соглашения, ждать уже было нельзя. "Минск-2" был действующим документом по урегулированию ситуации в Донбассе до начала российской спецоперации на Украине.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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