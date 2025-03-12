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Лавров призвал не допускать зависимости от западных поставщиков - РИА Новости, 12.03.2025
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13:05 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004507733.html
Лавров призвал не допускать зависимости от западных поставщиков
Лавров призвал не допускать зависимости от западных поставщиков - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров призвал не допускать зависимости от западных поставщиков
Нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли российских экономики и финансов зависели от капризов западных поставщиков, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:05:00+03:00
2025-03-12T13:05:00+03:00
россия
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли российских экономики и финансов зависели от капризов западных поставщиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России. Министр подчеркнул, что Россия должна быть самодостаточна в самых главных отраслях, обеспечивающих военную, продовольственную, экономическую безопасность страны. "Конечно, это предполагает взаимодействие с нашими стратегическими партнерами и союзниками", - уточнил он. Нет сомнений, что здравые подходы к налаживанию честного взаимодействия с Россией пробьют себе дорогу в странах, чьи правительства предпринимают по отношению к нам недружественные, враждебные шаги, отметил Лавров. "Первые проблески осознания такой необходимости можно у некоторых из этих стран отметить уже сегодня, но полагаться на добрую волю противников мы, конечно же, не можем из принципиальных соображений. Опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям, а судить по конкретным делам", - добавил министр.
https://ria.ru/20250115/rossiya-1993760712.html
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россия, сергей лавров, экономика
Россия, Сергей Лавров, Экономика
Лавров призвал не допускать зависимости от западных поставщиков

Лавров: нельзя допускать, чтобы ключевые отрасли РФ зависели от капризов Запада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли российских экономики и финансов зависели от капризов западных поставщиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Последние годы преподнесли нам хороший урок, который заключается в том, что нельзя больше допускать ситуации, когда ключевые отрасли наших экономики, финансов, технологического сектора будут зависеть от капризов западных поставщиков", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
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Министр подчеркнул, что Россия должна быть самодостаточна в самых главных отраслях, обеспечивающих военную, продовольственную, экономическую безопасность страны.
"Конечно, это предполагает взаимодействие с нашими стратегическими партнерами и союзниками", - уточнил он.
Нет сомнений, что здравые подходы к налаживанию честного взаимодействия с Россией пробьют себе дорогу в странах, чьи правительства предпринимают по отношению к нам недружественные, враждебные шаги, отметил Лавров.
"Первые проблески осознания такой необходимости можно у некоторых из этих стран отметить уже сегодня, но полагаться на добрую волю противников мы, конечно же, не можем из принципиальных соображений. Опыт общения с Западом научил не верить его обещаниям, а судить по конкретным делам", - добавил министр.
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