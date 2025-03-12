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Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров - РИА Новости, 12.03.2025
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09:27 12.03.2025 (обновлено: 09:45 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004461336.html
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров
Ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя диалог... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:27:00+03:00
2025-03-12T09:45:00+03:00
в мире
россия
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя диалог Москвы и Вашингтона. По словам главы МИД, существуют страны, которые могут оказать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность. "Они должны не кричать друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться. Примерно, как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Министр иностранных дел также назвал иллюзией, что Россия сейчас меняется, отворачивается от Востока, Китая, Индии и Африки.
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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров

Лавров: ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя диалог Москвы и Вашингтона.
По словам главы МИД, существуют страны, которые могут оказать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность.
"Они должны не кричать друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться. Примерно, как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
Министр иностранных дел также назвал иллюзией, что Россия сейчас меняется, отворачивается от Востока, Китая, Индии и Африки.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 09:20
 
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