https://ria.ru/20250312/lavrov-2004461336.html
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров
Ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя диалог... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:27:00+03:00
2025-03-12T09:27:00+03:00
2025-03-12T09:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать друг на друга, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя диалог Москвы и Вашингтона. По словам главы МИД, существуют страны, которые могут оказать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность. "Они должны не кричать друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться. Примерно, как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: "Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. Министр иностранных дел также назвал иллюзией, что Россия сейчас меняется, отворачивается от Востока, Китая, Индии и Африки.
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в мире, россия, москва, вашингтон (штат), сергей лавров
В мире, Россия, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Лавров призвал ядерные державы разговаривать за столом переговоров
Лавров: ядерные державы должны общаться за столом переговоров, а не кричать