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Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане - РИА Новости, 12.03.2025
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09:25 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004460608.html
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперимент по насаждению демократии в Афганистане провалился. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:25:00+03:00
2025-03-12T09:25:00+03:00
в мире
афганистан
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперимент по насаждению демократии в Афганистане провалился. "Приведу один пример – Афганистан. Эксперимент по насаждению демократии полностью провалился, потому что многовековые привычки, обычаи и неписаные правила этой цивилизации были полностью проигнорированы", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Следует быть весьма осторожными в отношении любого навязывания", - добавил министр.
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в мире, афганистан, россия, сергей лавров
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Лавров
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане

Лавров: эксперимент по насаждению демократии в Афганистане полностью провалился

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперимент по насаждению демократии в Афганистане провалился.
"Приведу один пример – Афганистан. Эксперимент по насаждению демократии полностью провалился, потому что многовековые привычки, обычаи и неписаные правила этой цивилизации были полностью проигнорированы", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
"Следует быть весьма осторожными в отношении любого навязывания", - добавил министр.
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10 марта, 20:26
 
В миреАфганистанРоссияСергей Лавров
 
 
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