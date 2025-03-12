https://ria.ru/20250312/lavrov-2004460608.html
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперимент по насаждению демократии в Афганистане провалился. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:25:00+03:00
2025-03-12T09:25:00+03:00
2025-03-12T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эксперимент по насаждению демократии в Афганистане провалился. "Приведу один пример – Афганистан. Эксперимент по насаждению демократии полностью провалился, потому что многовековые привычки, обычаи и неписаные правила этой цивилизации были полностью проигнорированы", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Следует быть весьма осторожными в отношении любого навязывания", - добавил министр.
https://ria.ru/20250310/oon-2004183768.html
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в мире, афганистан, россия, сергей лавров
В мире, Афганистан, Россия, Сергей Лавров
Лавров заявил о провале эксперимента по насаждению демократии в Афганистане
Лавров: эксперимент по насаждению демократии в Афганистане полностью провалился