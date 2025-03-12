https://ria.ru/20250312/lavrov-2004460125.html

Лавров оценил роль G20 в формировании многополярного мира

Лавров оценил роль G20 в формировании многополярного мира - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров оценил роль G20 в формировании многополярного мира

Большая "двадцатка" является форматом, который доказал свою полезность в политическом плане, это объединение может сыграть позитивную роль в формировании... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:24:00+03:00

2025-03-12T09:24:00+03:00

2025-03-12T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Большая "двадцатка" является форматом, который доказал свою полезность в политическом плане, это объединение может сыграть позитивную роль в формировании многополярного мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Группа двадцати" - это формат, доказывающий сейчас свою полезность не только в финансовом и хозяйственном плане, но и в политическом. Он может сыграть позитивную роль в процессе становления многополярного мира", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Он добавил, что многополярность будет развиваться еще длительное время, а многополярный мир может состоять из сверхдержав по их размеру, по экономическому весу, по военной мощи, особенно ядерной. "Конечно, такие страны, как США, Китай и Россия - всех их можно отнести к этой категории. Другие, не столь крупные игроки, также могут участвовать в многополярном мире через субрегиональные структуры. Например, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств, Африканский союз. Последний, кстати, стал постоянным участником "группы двадцати" на саммите в 2024 году. Лига арабских государств также хочет получить аналогичный статус. Мы - за", - подчеркнул министр иностранных дел РФ. Тем не менее, Лавров отметил, что Москва наблюдает остатки враждебности в рамках этого формата. "По-прежнему наблюдаем остатки враждебности, однако действует правило консенсуса. Голосование там не проводится. Вот почему этот формат более многообещающий по сравнению с Генеральной ассамблеей ООН. Каждый раз, когда не получается добиться чего-либо в Совете безопасности ООН, они обращаются к Генассамблее ООН, где устраивают целое шоу с обвинениями, с голосованием и так далее", - подчеркнул глава МИД РФ.

https://ria.ru/20250204/lavrov-1997227268.html

https://ria.ru/20250221/lavrov-2000790699.html

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в мире, россия, сша, китай, сергей лавров, оон, лига арабских государств, африканский союз