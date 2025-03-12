Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Лавров: присутствие на Украине миротворцев НАТО является угрозой для России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведёт против нас через украинцев путём прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Он подчеркнул, что Москва "ни при каких условиях" не примет войск стран НАТО на украинской территории.
"Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают всё против России без России. Когда президента США Дональда Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что ещё слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, речь идёт также о правах русскоязычного населения.
"Большинство из них говорят по-русски. Они выросли на русской культуре и хотят, чтобы их дети знали и учили русский язык. Я спрашивал, будут ли закон или его части, запрещающие русский язык, отменены на территории, которая останется от Украины? Ответа нет. Посмотрим. Отсюда ещё вопрос: оставят ли они памятник Степану Бандере, сотрудничавшему с Адольфом Гитлером и заочно осуждённому Нюрнбергским трибуналом? Этот памятник впервые показали министру иностранных дел Израиля. Он сказал, что никогда и не подозревал, что такое может быть", - отметил Лавров.
"Получается, что оставшаяся часть Украины сохранила бы этот памятник и запрет на русский язык, устраивала бы марши, факельные шествия с символикой дивизий СС. Тогда, при всём уважении, это была бы не "миротворческая" часть, группа или сила, поддерживающая мир. Это была бы часть, поддерживающая и защищающая нацистский режим. И так бесконечно. Это совершенно неприемлемо", - заключил министр иностранных дел России.
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