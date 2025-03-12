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Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России - РИА Новости, 12.03.2025
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09:18 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004458393.html
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России - РИА Новости, 12.03.2025
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России
Присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:18:00+03:00
2025-03-12T09:18:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведёт против нас через украинцев путём прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. Он подчеркнул, что Москва "ни при каких условиях" не примет войск стран НАТО на украинской территории. "Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают всё против России без России. Когда президента США Дональда Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что ещё слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?", - подчеркнул глава МИД РФ. По его словам, речь идёт также о правах русскоязычного населения. "Большинство из них говорят по-русски. Они выросли на русской культуре и хотят, чтобы их дети знали и учили русский язык. Я спрашивал, будут ли закон или его части, запрещающие русский язык, отменены на территории, которая останется от Украины? Ответа нет. Посмотрим. Отсюда ещё вопрос: оставят ли они памятник Степану Бандере, сотрудничавшему с Адольфом Гитлером и заочно осуждённому Нюрнбергским трибуналом? Этот памятник впервые показали министру иностранных дел Израиля. Он сказал, что никогда и не подозревал, что такое может быть", - отметил Лавров. "Получается, что оставшаяся часть Украины сохранила бы этот памятник и запрет на русский язык, устраивала бы марши, факельные шествия с символикой дивизий СС. Тогда, при всём уважении, это была бы не "миротворческая" часть, группа или сила, поддерживающая мир. Это была бы часть, поддерживающая и защищающая нацистский режим. И так бесконечно. Это совершенно неприемлемо", - заключил министр иностранных дел России.
https://ria.ru/20250306/lavrov-2003386064.html
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россия, украина, москва, сергей лавров, дональд трамп, степан бандера, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Степан Бандера, НАТО, В мире
Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России

Лавров: присутствие на Украине миротворцев НАТО является угрозой для России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России, Москва не примет этого "ни при каких условиях", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведёт против нас через украинцев путём прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО признается, по крайней мере (президентом США Дональдом) Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Лавров рассказал, как Россия будет расценивать войска Европы на Украине
6 марта, 13:14
Он подчеркнул, что Москва "ни при каких условиях" не примет войск стран НАТО на украинской территории.
"Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают всё против России без России. Когда президента США Дональда Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что ещё слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, речь идёт также о правах русскоязычного населения.
"Большинство из них говорят по-русски. Они выросли на русской культуре и хотят, чтобы их дети знали и учили русский язык. Я спрашивал, будут ли закон или его части, запрещающие русский язык, отменены на территории, которая останется от Украины? Ответа нет. Посмотрим. Отсюда ещё вопрос: оставят ли они памятник Степану Бандере, сотрудничавшему с Адольфом Гитлером и заочно осуждённому Нюрнбергским трибуналом? Этот памятник впервые показали министру иностранных дел Израиля. Он сказал, что никогда и не подозревал, что такое может быть", - отметил Лавров.
"Получается, что оставшаяся часть Украины сохранила бы этот памятник и запрет на русский язык, устраивала бы марши, факельные шествия с символикой дивизий СС. Тогда, при всём уважении, это была бы не "миротворческая" часть, группа или сила, поддерживающая мир. Это была бы часть, поддерживающая и защищающая нацистский режим. И так бесконечно. Это совершенно неприемлемо", - заключил министр иностранных дел России.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
В Госдуме оценили необходимость миротворцев на Украине
26 февраля, 12:12
 
РоссияУкраинаМоскваСергей ЛавровДональд ТрампСтепан БандераНАТОВ мире
 
 
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