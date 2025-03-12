https://ria.ru/20250312/lavrov-2004457912.html

Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине

Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине - РИА Новости, 12.03.2025

Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине

Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:16:00+03:00

2025-03-12T09:16:00+03:00

2025-03-12T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей", — сказал он. Как отметил министр, для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории. При этом представители Запада, сомневающиеся в позиции Москвы, могут и далее заблуждаться, сказал Лавров. "Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались", — подчеркнул он. Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар ранее исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также подчеркнул, что о территориальных уступках Киеву не может быть и мысли. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004275267.html

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004455923.html

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россия, украина, москва, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, в мире