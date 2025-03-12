https://ria.ru/20250312/lavrov-2004455715.html
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров
Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:03:00+03:00
2025-03-12T09:03:00+03:00
2025-03-12T09:03:00+03:00
россия
сша
китай
сергей лавров
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90765/12/907651227_0:134:2327:1443_1920x0_80_0_0_a09f21b47ff6f8aed48c5b392421ecad.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты. Лавров напомнил об еще одном "послании" переговоров с США в Эр-Рияде: когда интересы не совпадают, страны должны сделать все, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. "Мы им сказали, что полностью разделяем такую логику. У Президента России Владимира Путина именно такой подход к реализации нашей внешней политики", - отметил министр. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с РФ логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. "И это единственный правильный подход", - заключил Лавров. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html
https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100499.html
https://ria.ru/20250311/peskov-2004275267.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90765/12/907651227_61:0:2309:1686_1920x0_80_0_0_98900aeccc5b1d3f5fbe8434e465ecd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: интересы России и США никогда не будут идентичными