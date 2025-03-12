https://ria.ru/20250312/lavrov-2004455715.html

Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров

Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025

Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров

Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:03:00+03:00

2025-03-12T09:03:00+03:00

2025-03-12T09:03:00+03:00

россия

сша

китай

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90765/12/907651227_0:134:2327:1443_1920x0_80_0_0_a09f21b47ff6f8aed48c5b392421ecad.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты. Лавров напомнил об еще одном "послании" переговоров с США в Эр-Рияде: когда интересы не совпадают, страны должны сделать все, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. "Мы им сказали, что полностью разделяем такую логику. У Президента России Владимира Путина именно такой подход к реализации нашей внешней политики", - отметил министр. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с РФ логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. "И это единственный правильный подход", - заключил Лавров. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.

https://ria.ru/20250311/rubio-2004425122.html

https://ria.ru/20250218/lavrov-2000100499.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004275267.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, китай, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире