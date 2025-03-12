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Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
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09:03 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004455715.html
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров
Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:03:00+03:00
2025-03-12T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано. По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты. Лавров напомнил об еще одном "послании" переговоров с США в Эр-Рияде: когда интересы не совпадают, страны должны сделать все, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию. "Мы им сказали, что полностью разделяем такую логику. У Президента России Владимира Путина именно такой подход к реализации нашей внешней политики", - отметил министр. Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с РФ логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают. "И это единственный правильный подход", - заключил Лавров. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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россия, сша, китай, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Россия, США, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Интересы России и США никогда не будут идентичными, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: интересы России и США никогда не будут идентичными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Интересы РФ и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Очевидно, что США и Россия - это государства, национальные интересы которых никогда не будут идентичными. Они не могут полностью совпадать, даже на 50%", - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
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По словам главы МИД, когда интересы все же совпадают, стороны должны делать все, чтобы эти "схожести" развивать, воплощая их на практике, в том числе через экономические или инфраструктурные проекты.
Лавров напомнил об еще одном "послании" переговоров с США в Эр-Рияде: когда интересы не совпадают, страны должны сделать все, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию.
"Мы им сказали, что полностью разделяем такую логику. У Президента России Владимира Путина именно такой подход к реализации нашей внешней политики", - отметил министр.
Лавров также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа применяет в отношениях с РФ логику отношений Соединенных Штатов с Китаем, при которой стороны друг друга критикуют, но при этом разговаривают.
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"И это единственный правильный подход", - заключил Лавров.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
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