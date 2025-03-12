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Россия никогда не нарушит обязательства с Китаем, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
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09:02 12.03.2025 (обновлено: 09:43 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/lavrov-2004455385.html
Россия никогда не нарушит обязательства с Китаем, заявил Лавров
Россия никогда не нарушит обязательства с Китаем, заявил Лавров - РИА Новости, 12.03.2025
Россия никогда не нарушит обязательства с Китаем, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Китаем. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:02:00+03:00
2025-03-12T09:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Китаем. "У нас никогда ещё не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу, чтобы они пользовались поддержкой народов обеих стран", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу. "Американцы знают, что мы никогда не нарушим наши юридические, но также и политические обязательства, связывающие нас с Китаем", - добавил министр. Он указал, что "конечно, у нас есть проблемы и сложности в наших взаимоотношениях". "Во многом они объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого "наказания", - пояснил Лавров. "Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся", - рассказал он. "Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят "за горизонт". Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением", - заключил министр.
https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html
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китай, россия, москва, сергей лавров, в мире
Китай, Россия, Москва, Сергей Лавров, В мире
Россия никогда не нарушит обязательства с Китаем, заявил Лавров

Лавров: Россия никогда не нарушит обязательства, связывающие ее с Китаем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не нарушит свои юридические и политические обязательства, связывающие ее с Китаем.
"У нас никогда ещё не было таких хороших и доверительных отношений с Китаем на долгосрочную перспективу, чтобы они пользовались поддержкой народов обеих стран", - сказал он в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
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"Американцы знают, что мы никогда не нарушим наши юридические, но также и политические обязательства, связывающие нас с Китаем", - добавил министр. Он указал, что "конечно, у нас есть проблемы и сложности в наших взаимоотношениях".
"Во многом они объясняются санкциями, потому что компании хотят избежать такого "наказания", - пояснил Лавров.
"Некоторые весьма перспективные логистические, инфраструктурные проекты в Сибири отложены. Но мы не торопимся", - рассказал он.
"Китайцы тем более никогда не торопятся. Они всегда смотрят "за горизонт". Таков национальный менталитет. Относимся к этому с уважением", - заключил министр.
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