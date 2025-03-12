Рейтинг@Mail.ru
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kuzbass-2004470034.html
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.03.2025
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:20:00+03:00
2025-03-12T10:20:00+03:00
кемеровская область
россия
новокузнецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд по обвинению в организации незаконной миграции для 34 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Правоохранители уточнили, что противоправную деятельность пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды УУР ГУ МВД по Кемеровской области. "В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая, используя отсутствие ориентации в чужой стране и владения русским языком у прибывающих из стран ближнего зарубежья мигрантов, разработала план по фиктивному приему экзамена у иностранных граждан. В группу были вовлечены еще шесть человек. Каждый выполнял свою роль, в том числе был "технический работник", несколько человек выступали в роли переводчиков, заполняли тесты от имени иностранных граждан или вместе с ними находили нуждающихся в данных услугах мигрантов", – сообщает ведомство. В пресс-службе добавили, что за вознаграждение участники группы организовали фиктивный прием у иностранных граждан комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. "Следствием установлено, что перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру. Материалы о проведении и результатах испытаний отправляли в уполномоченную организацию и обеспечивали дальнейшее получение иностранцами сертификатов. На основании данного документа мигранты получали патент, который позволял им на формально законных основаниях, но фактически незаконно находиться на территории России и получать разрешение на работу. Установлено, что таким образом организовано незаконное пребывание в Российской Федерации 34 граждан трех соседних государств", – уточняет ведомство. В пресс-службе отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд, санкции по обвинению предусматривают до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html
https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html
кемеровская область
россия
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кемеровская область, россия, новокузнецк, происшествия
Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Происшествия
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов

МВД: семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд по обвинению в организации незаконной миграции для 34 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Правоохранители уточнили, что противоправную деятельность пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды УУР ГУ МВД по Кемеровской области.
Фигурантка уголовного дела об организации незаконной миграции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов, будут судить в Москве
9 декабря 2024, 15:24
"В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая, используя отсутствие ориентации в чужой стране и владения русским языком у прибывающих из стран ближнего зарубежья мигрантов, разработала план по фиктивному приему экзамена у иностранных граждан. В группу были вовлечены еще шесть человек. Каждый выполнял свою роль, в том числе был "технический работник", несколько человек выступали в роли переводчиков, заполняли тесты от имени иностранных граждан или вместе с ними находили нуждающихся в данных услугах мигрантов", – сообщает ведомство.
В пресс-службе добавили, что за вознаграждение участники группы организовали фиктивный прием у иностранных граждан комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Калужской области раскрыли ОПГ, помогавшую мигрантам получать гражданство
11 марта, 11:03
"Следствием установлено, что перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру. Материалы о проведении и результатах испытаний отправляли в уполномоченную организацию и обеспечивали дальнейшее получение иностранцами сертификатов. На основании данного документа мигранты получали патент, который позволял им на формально законных основаниях, но фактически незаконно находиться на территории России и получать разрешение на работу. Установлено, что таким образом организовано незаконное пребывание в Российской Федерации 34 граждан трех соседних государств", – уточняет ведомство.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд, санкции по обвинению предусматривают до семи лет лишения свободы.
Очереди мигрантов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
СК завершил расследование дела о поддельных сертификатах для мигрантов
19 сентября 2024, 09:46
 
Кемеровская областьРоссияНовокузнецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала