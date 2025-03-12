https://ria.ru/20250312/kuzbass-2004470034.html
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.03.2025
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:20:00+03:00
2025-03-12T10:20:00+03:00
2025-03-12T10:20:00+03:00
кемеровская область
россия
новокузнецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд по обвинению в организации незаконной миграции для 34 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Правоохранители уточнили, что противоправную деятельность пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды УУР ГУ МВД по Кемеровской области. "В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая, используя отсутствие ориентации в чужой стране и владения русским языком у прибывающих из стран ближнего зарубежья мигрантов, разработала план по фиктивному приему экзамена у иностранных граждан. В группу были вовлечены еще шесть человек. Каждый выполнял свою роль, в том числе был "технический работник", несколько человек выступали в роли переводчиков, заполняли тесты от имени иностранных граждан или вместе с ними находили нуждающихся в данных услугах мигрантов", – сообщает ведомство. В пресс-службе добавили, что за вознаграждение участники группы организовали фиктивный прием у иностранных граждан комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. "Следствием установлено, что перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру. Материалы о проведении и результатах испытаний отправляли в уполномоченную организацию и обеспечивали дальнейшее получение иностранцами сертификатов. На основании данного документа мигранты получали патент, который позволял им на формально законных основаниях, но фактически незаконно находиться на территории России и получать разрешение на работу. Установлено, что таким образом организовано незаконное пребывание в Российской Федерации 34 граждан трех соседних государств", – уточняет ведомство. В пресс-службе отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд, санкции по обвинению предусматривают до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html
https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html
кемеровская область
россия
новокузнецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, россия, новокузнецк, происшествия
Кемеровская область, Россия, Новокузнецк, Происшествия
Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
МВД: семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов
КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд по обвинению в организации незаконной миграции для 34 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области
завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка
. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ
"Организация незаконной миграции". Правоохранители уточнили, что противоправную деятельность пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды УУР ГУ МВД по Кемеровской области.
"В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая, используя отсутствие ориентации в чужой стране и владения русским языком у прибывающих из стран ближнего зарубежья мигрантов, разработала план по фиктивному приему экзамена у иностранных граждан. В группу были вовлечены еще шесть человек. Каждый выполнял свою роль, в том числе был "технический работник", несколько человек выступали в роли переводчиков, заполняли тесты от имени иностранных граждан или вместе с ними находили нуждающихся в данных услугах мигрантов", – сообщает ведомство.
В пресс-службе добавили, что за вознаграждение участники группы организовали фиктивный прием у иностранных граждан комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства.
"Следствием установлено, что перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру. Материалы о проведении и результатах испытаний отправляли в уполномоченную организацию и обеспечивали дальнейшее получение иностранцами сертификатов. На основании данного документа мигранты получали патент, который позволял им на формально законных основаниях, но фактически незаконно находиться на территории России и получать разрешение на работу. Установлено, что таким образом организовано незаконное пребывание в Российской Федерации 34 граждан трех соседних государств", – уточняет ведомство.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд, санкции по обвинению предусматривают до семи лет лишения свободы.