https://ria.ru/20250312/kuzbass-2004470034.html

Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов

Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов - РИА Новости, 12.03.2025

Семерых жителей Кузбасса будут судить за фиктивные экзамены для мигрантов

Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:20:00+03:00

2025-03-12T10:20:00+03:00

2025-03-12T10:20:00+03:00

кемеровская область

россия

новокузнецк

происшествия

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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Семь жителей Новокузнецка Кемеровской области, фиктивно принимавшие экзамены на знание русского языка у иностранцев и заполнявшие за них тесты, пойдут под суд по обвинению в организации незаконной миграции для 34 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении семи жителей Новокузнецка. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 10 преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Правоохранители уточнили, что противоправную деятельность пресекли сотрудники межрайонного отдела по борьбе с преступными сообществами и лидерами уголовно-криминальной среды УУР ГУ МВД по Кемеровской области. "В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года 47-летняя обвиняемая, используя отсутствие ориентации в чужой стране и владения русским языком у прибывающих из стран ближнего зарубежья мигрантов, разработала план по фиктивному приему экзамена у иностранных граждан. В группу были вовлечены еще шесть человек. Каждый выполнял свою роль, в том числе был "технический работник", несколько человек выступали в роли переводчиков, заполняли тесты от имени иностранных граждан или вместе с ними находили нуждающихся в данных услугах мигрантов", – сообщает ведомство. В пресс-службе добавили, что за вознаграждение участники группы организовали фиктивный прием у иностранных граждан комплексного экзамена на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства. "Следствием установлено, что перед прохождением испытания кандидатам показывали материалы экзамена и поясняли, какие ответы должны быть, а также как правильно имитировать сдачу экзамена на видеокамеру. Материалы о проведении и результатах испытаний отправляли в уполномоченную организацию и обеспечивали дальнейшее получение иностранцами сертификатов. На основании данного документа мигранты получали патент, который позволял им на формально законных основаниях, но фактически незаконно находиться на территории России и получать разрешение на работу. Установлено, что таким образом организовано незаконное пребывание в Российской Федерации 34 граждан трех соседних государств", – уточняет ведомство. В пресс-службе отметили, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд, санкции по обвинению предусматривают до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

https://ria.ru/20240919/migrant-1973562586.html

кемеровская область

россия

новокузнецк

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кемеровская область, россия, новокузнецк, происшествия