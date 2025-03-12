https://ria.ru/20250312/kuban-2004557323.html
На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона
На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона - РИА Новости, 12.03.2025
На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность проведения курортного сезона в крае будет обсуждаться с Роспотребнадзором. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:06:00+03:00
2025-03-12T16:06:00+03:00
2025-03-12T16:06:00+03:00
анапа
керченский пролив
вениамин кондратьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность проведения курортного сезона в крае будет обсуждаться с Роспотребнадзором. "Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны", - написал Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.
https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html
https://ria.ru/20250311/mazut-2004256603.html
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анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край
Анапа, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Краснодарский край
На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона
На Кубани обсудят с Роспотребнадзором возможность проведения курортного сезона