https://ria.ru/20250312/kuban-2004557323.html

На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона

На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона - РИА Новости, 12.03.2025

На Кубани обсудят возможность проведения курортного сезона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность проведения курортного сезона в крае будет обсуждаться с Роспотребнадзором. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T16:06:00+03:00

2025-03-12T16:06:00+03:00

2025-03-12T16:06:00+03:00

анапа

керченский пролив

вениамин кондратьев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 12 мар - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность проведения курортного сезона в крае будет обсуждаться с Роспотребнадзором. "Что касается курортного сезона. Возможность его проведения будем обсуждать с Роспотребнадзором. Вопросы безопасности и здоровья жителей и отдыхающих для нас первостепенны", - написал Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, с повышением температуры воды на берег Анапы начало выбрасывать фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия.

https://ria.ru/20250210/mazut-1998451229.html

https://ria.ru/20250311/mazut-2004256603.html

анапа

керченский пролив

россия

краснодарский край

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анапа, керченский пролив, вениамин кондратьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, краснодарский край