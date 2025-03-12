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В Севастополе пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 12.03.2025
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14:31 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/krym-2004533805.html
В Севастополе пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией
В Севастополе пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 12.03.2025
В Севастополе пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией
Концерты "Севастополь+Москва = мы вместе" состоятся в крымской столице 18 и 19 марта, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:31:00+03:00
2025-03-12T14:31:00+03:00
севастополь
россия
илья бачурин
москонцерт
день воссоединения крыма с россией
республика крым
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Концерты "Севастополь+Москва = мы вместе" состоятся в крымской столице 18 и 19 марта, сообщили в пресс-службе проекта. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 года. Поздравить жителей полуострова с торжественной датой приедут солисты культбригады "Москонцерта" – почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова и лауреат международных конкурсов, постоянный участник проекта "Романтика романса" Александр Гладков. Праздничная программа станет совместным проектом "Москонцерта" с Домом офицеров и военным оркестром Севастопольского полка войск Национальной гвардии России под управлением заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева. Ведущие концерта – заслуженный работник культуры РФ Людмила Комарова и заслуженный работник Республики Крым Эдуард Зайцев. "Севастополь и Москва, Крым и Россия всегда были едины, и для нас большая радость, честь и ответственность представлять московскую культуру в городе-герое Севастополе в такой важный день. В августе прошлого года к 170-летию обороны Севастополя вместе с Севастопольским академическим театром танца им. Вадима Елизарова мы подготовили спектакль "Виват, Нахимов", который показал, что такие совместные проекты важны и для участников, и для зрителей, а содружество должно продолжаться", - сказал гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин. Он выразил надежду, что новый совместный проект с севастопольским оркестром и Домом офицеров черноморского флота оправдает ожидания севастопольцев. В программу концерта "Севастополь+Москва = мы вместе" войдут произведения из золотого фонда отечественной и мировой классики. Это песни, которые зрители просят исполнять на бис, и инструментальные композиции Баха, Бонфа, Кролла в рок-обработке. Кроме того, в Москве с 12 по 18 марта пройдут гастроли Севастопольского театра танца имени Елизарова, посвященные 11-летию "Русской весны". Артисты представят в столице хореографическое шоу "Танцевальные ритмы мира". В программу вошли номера, которые составляют репертуарный золотой фонд театра и пользуются неизменным успехом у публики на протяжении многих лет. Открылись гастроли выступлением на сцене Московского Дома музыки. Также концерты пройдут в московском театре "Гжель" и культурном центре ЗИЛ.
https://ria.ru/20250312/krym-1933212017.html
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севастополь
россия
республика крым
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севастополь, россия, илья бачурин, москонцерт, день воссоединения крыма с россией, республика крым
Севастополь, Россия, Илья Бачурин, Москонцерт, День воссоединения Крыма с Россией, Республика Крым
В Севастополе пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией

В Севастополе 18-19 марта пройдут концерты ко Дню воссоединения Крыма с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонцерт, посвященный седьмой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и его воссоединения с Россией, в Москве
Концерт, посвященный седьмой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и его воссоединения с Россией, в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Концерт, посвященный седьмой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и его воссоединения с Россией, в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Концерты "Севастополь+Москва = мы вместе" состоятся в крымской столице 18 и 19 марта, сообщили в пресс-службе проекта.
Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав России был подписан 18 марта 2014 года.
Участники акции, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией, на площадке перед Госсоветом Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
День воссоединения Крыма с Россией
Вчера, 12:01
Поздравить жителей полуострова с торжественной датой приедут солисты культбригады "Москонцерта" – почетный деятель искусств Москвы Ирина Суханова и лауреат международных конкурсов, постоянный участник проекта "Романтика романса" Александр Гладков.
Праздничная программа станет совместным проектом "Москонцерта" с Домом офицеров и военным оркестром Севастопольского полка войск Национальной гвардии России под управлением заслуженного артиста Севастополя Валентина Таева. Ведущие концерта – заслуженный работник культуры РФ Людмила Комарова и заслуженный работник Республики Крым Эдуард Зайцев.
"Севастополь и Москва, Крым и Россия всегда были едины, и для нас большая радость, честь и ответственность представлять московскую культуру в городе-герое Севастополе в такой важный день. В августе прошлого года к 170-летию обороны Севастополя вместе с Севастопольским академическим театром танца им. Вадима Елизарова мы подготовили спектакль "Виват, Нахимов", который показал, что такие совместные проекты важны и для участников, и для зрителей, а содружество должно продолжаться", - сказал гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин.
Поздравление РИА Новости Крым с десятилетием от гендиректора медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Киселев поздравил РИА Новости Крым с десятилетием
Вчера, 09:23
Он выразил надежду, что новый совместный проект с севастопольским оркестром и Домом офицеров черноморского флота оправдает ожидания севастопольцев.
В программу концерта "Севастополь+Москва = мы вместе" войдут произведения из золотого фонда отечественной и мировой классики. Это песни, которые зрители просят исполнять на бис, и инструментальные композиции Баха, Бонфа, Кролла в рок-обработке.
Кроме того, в Москве с 12 по 18 марта пройдут гастроли Севастопольского театра танца имени Елизарова, посвященные 11-летию "Русской весны". Артисты представят в столице хореографическое шоу "Танцевальные ритмы мира". В программу вошли номера, которые составляют репертуарный золотой фонд театра и пользуются неизменным успехом у публики на протяжении многих лет. Открылись гастроли выступлением на сцене Московского Дома музыки. Также концерты пройдут в московском театре "Гжель" и культурном центре ЗИЛ.
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией
14 января, 19:06
 
СевастопольРоссияИлья БачуринМосконцертДень воссоединения Крыма с РоссиейРеспублика Крым
 
 
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