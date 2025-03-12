https://ria.ru/20250312/krym-2004455234.html
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:01:00+03:00
2025-03-12T09:01:00+03:00
2025-03-12T09:01:00+03:00
россия
владимир константинов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий безопасности. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.
https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир константинов, владимир зеленский
Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине
Константинов: мир наступит, когда Россия получит надежные гарантии безопасности