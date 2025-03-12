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В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
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09:01 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/krym-2004455234.html
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T09:01:00+03:00
2025-03-12T09:01:00+03:00
россия
владимир константинов
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий безопасности. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.
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россия, владимир константинов, владимир зеленский
Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский
В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине

Константинов: мир наступит, когда Россия получит надежные гарантии безопасности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий безопасности.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине.
"Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.
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