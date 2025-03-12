https://ria.ru/20250312/krym-2004455234.html

В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине

В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

В Крыму назвали условие для прекращения конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T09:01:00+03:00

2025-03-12T09:01:00+03:00

2025-03-12T09:01:00+03:00

россия

владимир константинов

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что залогом прекращения конфликта на Украине является получение Россией надёжных гарантий безопасности. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине. "Мир наступит только тогда, когда Россия получит надежные гарантии безопасности. И чем быстрее президент США Трамп это поймет, тем ближе окажется к выполнению своего обещания о быстром наступлении мира", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, России нужно не временное перемирие, а справедливый и устойчивый мир.

https://ria.ru/20250312/ukraina-2004447766.html

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россия, владимир константинов, владимир зеленский