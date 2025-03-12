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В Кремле оценили ситуацию в Курской области
В Кремле оценили ситуацию в Курской области - РИА Новости, 12.03.2025
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
Динамика продвижения вооруженных сил РФ в Курской области хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:43:00+03:00
2025-03-12T12:43:00+03:00
2025-03-12T12:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Динамика продвижения вооруженных сил РФ в Курской области хорошая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Динамика хорошая", - сказал Песков журналистам.
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россия, курская область, дмитрий песков, фото
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Курской области
Песков: динамика продвижения ВС России в Курской области хорошая