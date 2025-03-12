https://ria.ru/20250312/kreml-2004500554.html

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:37:00+03:00

2025-03-12T12:37:00+03:00

2025-03-12T12:41:00+03:00

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дональд трамп

сша

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250311/putin-2004420881.html

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владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, сша, россия, в мире