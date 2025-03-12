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В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
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12:37 12.03.2025 (обновлено: 12:41 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kreml-2004500554.html
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 12.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T12:37:00+03:00
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владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
сша
россия
в мире
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, сша, россия, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, США, Россия, В мире
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа можно быстро организовать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа при необходимости может быть очень быстро организован, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы для диалога с американцами позволяют это делать достаточно сжатые сроки", - сказал Песков журналистам.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампСШАРоссияВ мире
 
 
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