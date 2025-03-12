https://ria.ru/20250312/kredity-2004445015.html

Мошенники уже используют тему самозапрета на кредиты, сообщила эксперт

Мошенники уже используют тему самозапрета на кредиты, сообщила эксперт - РИА Новости, 12.03.2025

Мошенники уже используют тему самозапрета на кредиты, сообщила эксперт

Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:56:00+03:00

2025-03-12T05:56:00+03:00

2025-03-12T05:56:00+03:00

технологии

россия

алла храпунова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894674422_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f439dbc7c8b273548e186d8ba4be15ec.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мошенники уже начали использовать в свои схемах тему самозапрета на кредиты в России для того, чтобы получить доступ к "Госуслугам", сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Закон разработан в целях защиты граждан от мошенничества – например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. "Мошенники уже встраивают в свои легенды тему самозапрета на кредиты... Некоторые граждане, которые установили самозапрет, сигнализируют нам, что злоумышленники пытались их убедить в том, что теперь им необходимо досрочно погасить все обязательства, и предлагают помощь в снятии самозапрета", - рассказала она. Эксперт отметила, что версий обмана множество, и все они сводятся к попыткам выяснить у потенциальных жертв код из смс для завладения доступом в личный кабинет на портале "Госуслуг". "Мы прогнозируем, что телефонные мошенники, пока граждане окончательно не разберутся с этим новым инструментом, будут представляться "сотрудниками "Госуслуг", "представителями БКИ", "службой поддержки банков" и предлагать помощь в подключении самозапрета или будут врать, что на жертву наложено самоограничение по технической ошибке", - добавила Храпунова. По ее мнению, пока очень рано говорить о масштабе распространения этой легенды и количестве пострадавших. "Совершенно точно можно говорить, что каждого, кто сообщил код, справедливо считать пострадавшими. Поскольку времени от момента сообщения кода и осознания утери контроля над личным кабинетом на портале до посещения офиса МФЦ и восстановления доступа злоумышленникам хватает, чтобы собрать всю информацию и скопировать данные всех документов, которые о гражданине содержатся на "Госуслугах", - заявила Храпунова.

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html

https://ria.ru/20250306/moshenniki-2003332540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алла храпунова