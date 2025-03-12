https://ria.ru/20250312/kredit-2004484161.html

Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты

Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты - РИА Новости, 12.03.2025

Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты

Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:33:00+03:00

2025-03-12T11:33:00+03:00

2025-03-12T11:33:00+03:00

россия

вциом

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27857/67/278576795_0:631:1315:1371_1920x0_80_0_0_5eb4b0c583aad5220f59dea984f48cd1.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, граждане РФ (81%) уверены, что сейчас скорее плохое время для оформления кредитов, с ними не согласны лишь 6% респондентов. На момент проведения опроса индекс кредитного доверия составил 20%. При этом 53% опрошенных считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, а четверть (25%) россиян предпочли бы забрать находящиеся в банке деньги. Согласно данным опроса, индекс доверия банковским вкладам составляет 61%. Больше половины граждан РФ (58%) выбирают тратить деньги по минимуму, стараясь при этом сохранить максимально возможную сумму на будущее. В свою очередь 28% респондентов придерживаются мнения, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения - побыстрее вложить во что-то. По данным ВЦИОМ, индекс сберегательного поведения составляет 62%. Свыше половины опрошенных (53%) уверены, что сейчас плохое время для совершения крупных покупок, с ними не согласились 25% участников опроса. Индекс потребительского поведения составляет 39%, отметил ВЦИОМ. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html

https://ria.ru/20250306/ipoteka-1766283100.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вциом, общество