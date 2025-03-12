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Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты
Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты - РИА Новости, 12.03.2025
Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты
Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T11:33:00+03:00
2025-03-12T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ. По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ, граждане РФ (81%) уверены, что сейчас скорее плохое время для оформления кредитов, с ними не согласны лишь 6% респондентов. На момент проведения опроса индекс кредитного доверия составил 20%. При этом 53% опрошенных считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, а четверть (25%) россиян предпочли бы забрать находящиеся в банке деньги. Согласно данным опроса, индекс доверия банковским вкладам составляет 61%. Больше половины граждан РФ (58%) выбирают тратить деньги по минимуму, стараясь при этом сохранить максимально возможную сумму на будущее. В свою очередь 28% респондентов придерживаются мнения, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения - побыстрее вложить во что-то. По данным ВЦИОМ, индекс сберегательного поведения составляет 62%. Свыше половины опрошенных (53%) уверены, что сейчас плохое время для совершения крупных покупок, с ними не согласились 25% участников опроса. Индекс потребительского поведения составляет 39%, отметил ВЦИОМ. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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россия, вциом, общество
Большинство россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты
ВЦИОМ: 81% россиян считают, что сейчас лучше не брать кредиты
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Абсолютное большинство россиян (81%) уверены, что сейчас лучше не брать кредиты, следует из результатов опроса ВЦИОМ
.
По данным опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ
, граждане РФ
(81%) уверены, что сейчас скорее плохое время для оформления кредитов, с ними не согласны лишь 6% респондентов. На момент проведения опроса индекс кредитного доверия составил 20%.
При этом 53% опрошенных считают, что сейчас свободные деньги лучше положить в банк, а четверть (25%) россиян предпочли бы забрать находящиеся в банке деньги. Согласно данным опроса, индекс доверия банковским вкладам составляет 61%.
Больше половины граждан РФ (58%) выбирают тратить деньги по минимуму, стараясь при этом сохранить максимально возможную сумму на будущее. В свою очередь 28% респондентов придерживаются мнения, что сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения - побыстрее вложить во что-то. По данным ВЦИОМ, индекс сберегательного поведения составляет 62%.
Свыше половины опрошенных (53%) уверены, что сейчас плохое время для совершения крупных покупок, с ними не согласились 25% участников опроса. Индекс потребительского поведения составляет 39%, отметил ВЦИОМ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 февраля среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.