https://ria.ru/20250312/korabli-2004443315.html

Корабли России, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна

Корабли России, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна - РИА Новости, 12.03.2025

Корабли России, Ирана и Китая отработали освобождение захваченного судна

Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2025" отработали досмотр и освобождение захваченного террористами... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T05:22:00+03:00

2025-03-12T05:22:00+03:00

2025-03-12T05:22:00+03:00

россия

иран

китай

народно-освободительная армия китая

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Боевые корабли России, Ирана и Китая в ходе военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2025" отработали досмотр и освобождение захваченного террористами судна, сообщили в Минобороны РФ. "В Оманском заливе состоялась морская часть международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности-2025" с участием кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК. Российскую сторону на учении представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в течение двух суток экипажи боевых кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника. "В ходе ключевых эпизодов учения совместными силами был произведён поиск захваченного условными террористами судна, а также отработана совместная операцию специальных подразделений по его освобождению", - добавили в Минобороны. Отмечается, что на различных этапах учения в море были задействованы палубные вертолёты, которые применялись при разведывательном поиске, наведении на цели кораблей совместного отряда и в ходе доставки штурмовых групп на условно захваченные суда. После успешной отработки задач морского этапа учения корабли вернулись в порт Чехбехар Исламской Республики Иран, где состоится подведение итогов учения и церемония закрытия. Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Армии Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.

https://ria.ru/20250309/uchenie-2003947259.html

https://ria.ru/20250216/indonezija-1999651941.html

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россия, иран, китай, народно-освободительная армия китая