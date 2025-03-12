https://ria.ru/20250312/konflikt-2004543854.html

"Ничего не поделать". В США рассказали, как завершится конфликт на Украине

"Ничего не поделать". В США рассказали, как завершится конфликт на Украине - РИА Новости, 12.03.2025

"Ничего не поделать". В США рассказали, как завершится конфликт на Украине

Конфликт на Украине завершится на выгодных для Москвы условиях, заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире Dialogue Works. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T15:07:00+03:00

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2025-03-12T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится на выгодных для Москвы условиях, заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире Dialogue Works."Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить", — указал Гиббс.Эксперт также указал, что попытки американского лидера Дональда Трампа заключить хоть какое-то мирное соглашение обусловлены его желанием как-то минимизировать уже нанесенный боевыми действиями ущерб."Рано или поздно это закончится. Война не закончится на выгодных для НАТО или Украины условиях, и это, скорее, хорошо, чем плохо", — резюмировал Гиббс.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.По их итогам Украина согласилась принять предложение США по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Штаты отменили паузу в обмене разведданными и дали добро на возобновление поставок оружия Киеву.Позднее Трамп заявил, что делегаты США встретятся с представителями России по Украине "сегодня или завтра" в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен состояться на этой неделе.

https://ria.ru/20250312/ugroza-2004493896.html

https://ria.ru/20250312/lavrov-2004477589.html

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украина, сша, россия, марко рубио, дональд трамп, андрей сибига, нато, в мире