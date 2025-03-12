https://ria.ru/20250312/kollektsiya-2004432962.html

СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства

СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства - РИА Новости, 12.03.2025

СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства

В США беспокоятся о судьбе огромной коллекции произведений искусства на фоне возможных увольнений работников этой области администрацией президента страны... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T00:46:00+03:00

2025-03-12T00:46:00+03:00

2025-03-12T00:46:00+03:00

культура

сша

дональд трамп

вивек рамасвами

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129815/01/1298150115_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_fff1928b9ccd481c916e88e3a57c22d3.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В США беспокоятся о судьбе огромной коллекции произведений искусства на фоне возможных увольнений работников этой области администрацией президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post. "Будущее большой коллекции произведений искусств общественного назначения находится под вопросом, поскольку администрация Трампа планирует уволить работников, которые хранят и обслуживают более 26 тысяч экспонатов, принадлежащих правительству США, включая картины и скульптуры знаменитых художников, некоторые из которых датируются 1850-ми годами", - говорится в сообщении. По данным издания, картины и скульптуры из коллекции произведений искусства федерального правительства США распределены по зданиям судов и офисов по всей стране, а многие из них требуют частого ухода, который осуществляется небольшими командами людей. При этом, как пишет Washington Post, работники сферы изобразительного искусства заявили, что уведомления о сокращении персонала поступили внезапно, и у них осталось мало времени, чтобы уведомить работающих по заказу художников и подрядчиков. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.

https://ria.ru/20250310/kartina-2004163826.html

https://ria.ru/20250305/vasnetsov-2003166638.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск