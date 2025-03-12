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СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства - РИА Новости, 12.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:46 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kollektsiya-2004432962.html
СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства
СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства - РИА Новости, 12.03.2025
СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства
В США беспокоятся о судьбе огромной коллекции произведений искусства на фоне возможных увольнений работников этой области администрацией президента страны... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T00:46:00+03:00
2025-03-12T00:46:00+03:00
культура
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вивек рамасвами
илон маск
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В США беспокоятся о судьбе огромной коллекции произведений искусства на фоне возможных увольнений работников этой области администрацией президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post. "Будущее большой коллекции произведений искусств общественного назначения находится под вопросом, поскольку администрация Трампа планирует уволить работников, которые хранят и обслуживают более 26 тысяч экспонатов, принадлежащих правительству США, включая картины и скульптуры знаменитых художников, некоторые из которых датируются 1850-ми годами", - говорится в сообщении. По данным издания, картины и скульптуры из коллекции произведений искусства федерального правительства США распределены по зданиям судов и офисов по всей стране, а многие из них требуют частого ухода, который осуществляется небольшими командами людей. При этом, как пишет Washington Post, работники сферы изобразительного искусства заявили, что уведомления о сокращении персонала поступили внезапно, и у них осталось мало времени, чтобы уведомить работающих по заказу художников и подрядчиков. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
https://ria.ru/20250310/kartina-2004163826.html
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сша, дональд трамп, вивек рамасвами, илон маск
Культура, США, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Илон Маск
СМИ: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства

WP: в США беспокоятся о судьбе коллекции произведений искусства из-за увольнений

© AP Photo / Carlos OsorioЗдание музея Eli and Edythe Broad Art Museum в Мичигане, США. Архитектор Захи Хадид
Здание музея Eli and Edythe Broad Art Museum в Мичигане, США. Архитектор Захи Хадид - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Carlos Osorio
Здание музея Eli and Edythe Broad Art Museum в Мичигане, США. Архитектор Захи Хадид. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В США беспокоятся о судьбе огромной коллекции произведений искусства на фоне возможных увольнений работников этой области администрацией президента страны Дональда Трампа, сообщает издание Washington Post.
"Будущее большой коллекции произведений искусств общественного назначения находится под вопросом, поскольку администрация Трампа планирует уволить работников, которые хранят и обслуживают более 26 тысяч экспонатов, принадлежащих правительству США, включая картины и скульптуры знаменитых художников, некоторые из которых датируются 1850-ми годами", - говорится в сообщении.
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По данным издания, картины и скульптуры из коллекции произведений искусства федерального правительства США распределены по зданиям судов и офисов по всей стране, а многие из них требуют частого ухода, который осуществляется небольшими командами людей. При этом, как пишет Washington Post, работники сферы изобразительного искусства заявили, что уведомления о сокращении персонала поступили внезапно, и у них осталось мало времени, чтобы уведомить работающих по заказу художников и подрядчиков.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE.
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КультураСШАДональд ТрампВивек РамасвамиИлон Маск
 
 
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