https://ria.ru/20250312/klesch-2004535913.html
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году - РИА Новости, 12.03.2025
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году
Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:42:00+03:00
2025-03-12T14:42:00+03:00
2025-03-12T14:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде", - отметили в Telegram-канале ведомства. В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу. Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году
Минздрав: в Сергиевом Посаде зафиксировали первый случай присасывания клеща