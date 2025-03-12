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В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году - РИА Новости, 12.03.2025
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14:42 12.03.2025 (обновлено: 14:47 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/klesch-2004535913.html
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году - РИА Новости, 12.03.2025
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году
Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:42:00+03:00
2025-03-12T14:47:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде", - отметили в Telegram-канале ведомства. В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу. Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

Минздрав: в Сергиевом Посаде зафиксировали первый случай присасывания клеща

© Разборчивым почерком/TelegramПервый случай укуса клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде
Первый случай укуса клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Разборчивым почерком/Telegram
Первый случай укуса клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде", - отметили в Telegram-канале ведомства.
В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу.
Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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