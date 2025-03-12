https://ria.ru/20250312/klesch-2004535913.html

В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году - РИА Новости, 12.03.2025

В Подмосковье зафиксировали первый случай укуса клеща в этом году

Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:42:00+03:00

2025-03-12T14:42:00+03:00

2025-03-12T14:47:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Один из первых случаев присасывания клеща в этом году зарегистрирован в Сергиевом Посаде, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области. "Клещи проснулись в Подмосковье. Всё из-за раннего наступления климатической весны. Один из первых случаев укуса человека зарегистрирован в Сергиевом Посаде", - отметили в Telegram-канале ведомства. В Минздраве напомнили, что в случае укуса не стоит пытаться извлечь клеща самостоятельно — нужно сразу обратиться в ближайший травмпункт. После удаления клеща нужно еще несколько дней понаблюдать за состоянием своего здоровья. Если сохраняется зуд, покраснение в месте укуса не проходит, а общее самочувствие ухудшается, необходимо обратиться к врачу. Чтобы обезопасить себя от клещей, нужно заранее обрабатывать одежду специальными средствами; максимально закрывать тело одеждой, особенно ноги; перед походом в лес надевать сапоги, а брюки заправлять в носки; после прогулки обязательно осматривать себя.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)