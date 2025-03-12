Рейтинг@Mail.ru
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила - РИА Новости, 12.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kitay-2004574398.html
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила - РИА Новости, 12.03.2025
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила
Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:04:00+03:00
2025-03-12T17:04:00+03:00
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель министерства общественной безопасности КНР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Соединенные Штаты. Специальный брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен публикации пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о контроле за веществами, связанными с фентанилом, имена участвовавших чиновников в публикациях просили не называть. "Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса", - заявил представитель министерства общественной безопасности КНР. Он отметил, что в настоящее время США политизируют отдельные вопросы и даже связывают их с таможенными пошлинами, что "серьезно подрывает основу сотрудничества и доверия между Китаем и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков". "Правительство США ради благополучия американского народа должно прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с фентанилом", - добавил он.
https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html
https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html
https://ria.ru/20250304/kitay-2002983744.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_a70d8cc9bc7aeae00b6b86988e40f85e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила

Китай призвал США прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель министерства общественной безопасности КНР.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Соединенные Штаты.
Люди c флагами Тайваня и США - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Китай призвал США прекратить провоцировать напряженность на Тайване
10 марта, 11:43
Специальный брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен публикации пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о контроле за веществами, связанными с фентанилом, имена участвовавших чиновников в публикациях просили не называть.
"Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса", - заявил представитель министерства общественной безопасности КНР.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Китае обвинили США в стремлении использовать конфликт на Украине
Вчера, 08:34
Он отметил, что в настоящее время США политизируют отдельные вопросы и даже связывают их с таможенными пошлинами, что "серьезно подрывает основу сотрудничества и доверия между Китаем и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков".
"Правительство США ради благополучия американского народа должно прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с фентанилом", - добавил он.
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
КНР начала расследование против оптоволоконных продуктов из США
4 марта, 15:04
 
В миреКитайСШАПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала