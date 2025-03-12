https://ria.ru/20250312/kitay-2004574398.html

КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила

КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила - РИА Новости, 12.03.2025

КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила

Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T17:04:00+03:00

2025-03-12T17:04:00+03:00

2025-03-12T17:04:00+03:00

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ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель министерства общественной безопасности КНР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Соединенные Штаты. Специальный брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен публикации пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о контроле за веществами, связанными с фентанилом, имена участвовавших чиновников в публикациях просили не называть. "Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса", - заявил представитель министерства общественной безопасности КНР. Он отметил, что в настоящее время США политизируют отдельные вопросы и даже связывают их с таможенными пошлинами, что "серьезно подрывает основу сотрудничества и доверия между Китаем и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков". "Правительство США ради благополучия американского народа должно прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с фентанилом", - добавил он.

https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html

https://ria.ru/20250312/ssha-2004453338.html

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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп