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КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила - РИА Новости, 12.03.2025
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила
Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:04:00+03:00
2025-03-12T17:04:00+03:00
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ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель министерства общественной безопасности КНР. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10% до 20%, обвинив Пекин в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Соединенные Штаты. Специальный брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен публикации пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о контроле за веществами, связанными с фентанилом, имена участвовавших чиновников в публикациях просили не называть. "Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса", - заявил представитель министерства общественной безопасности КНР. Он отметил, что в настоящее время США политизируют отдельные вопросы и даже связывают их с таможенными пошлинами, что "серьезно подрывает основу сотрудничества и доверия между Китаем и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков". "Правительство США ради благополучия американского народа должно прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с фентанилом", - добавил он.
https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html
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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
КНР призвала США прекратить манипуляции по вопросу фентанила
Китай призвал США прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила
ПЕКИН, 12 мар – РИА Новости. Власти США ради благополучия своего народа должны прекратить политические манипуляции по вопросу фентанила, заявил в среду на брифинге представитель министерства общественной безопасности КНР.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп
удвоил импортные пошлины на товары из Китая
с 10% до 20%, обвинив Пекин
в неэффективности борьбы с наркотрафиком в Соединенные Штаты.
Специальный брифинг МИД КНР и министерства общественной безопасности КНР был посвящен публикации пресс-канцелярией Госсовета КНР "Белой книги" о контроле за веществами, связанными с фентанилом, имена участвовавших чиновников в публикациях просили не называть.
"Сотрудничество Китая и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является важнейшим направлением сотрудничества правоохранительных органов двух стран, оно достигло значительного прогресса", - заявил представитель министерства общественной безопасности КНР.
Он отметил, что в настоящее время США политизируют отдельные вопросы и даже связывают их с таможенными пошлинами, что "серьезно подрывает основу сотрудничества и доверия между Китаем и США в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков".
"Правительство США ради благополучия американского народа должно прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с фентанилом", - добавил он.