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Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 12.03.2025 (обновлено: 15:11 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/kiev-2004539430.html
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T14:51:00+03:00
2025-03-12T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
марко рубио
стив уиткофф
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки."У нас были (такие - ред.) разговоры", - ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004541369.html
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в мире, сша, украина, марко рубио, стив уиткофф, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Россия
Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Рубио: Вашингтон и Киев на встрече в Джидде обсуждали территориальные уступки

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки.
"У нас были (такие - ред.) разговоры", - ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Вопрос санкций против России будет обсуждаться, заявил Рубио
Вчера, 14:59
Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.
Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.
Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
Госсекретарь США Марко Рубио отвечает на вопросы журналистов в самолете по пути в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Госсекретарь США заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМарко РубиоСтив УиткоффВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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