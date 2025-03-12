https://ria.ru/20250312/kiev-2004539430.html

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио - РИА Новости, 12.03.2025

Украина и США обсуждали территориальные уступки, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:51:00+03:00

2025-03-12T14:51:00+03:00

2025-03-12T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон на переговорах с украинской стороной обсуждал территориальные уступки."У нас были (такие - ред.) разговоры", - ответил Рубио на пресс-конференции на вопрос, обсуждались ли в ходе переговоров территориальные уступки.Он добавил, что основная часть переговоров с делегацией с Украины была посвящена тому, как будет выглядеть переговорный процесс, а не определенным условиям.Госсекретарь США не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ, но заявил, что Вашингтон свяжется с Москвой.Накануне прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина готова на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.

https://ria.ru/20250312/sanktsii-2004541369.html

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