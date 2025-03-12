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В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме
В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме - РИА Новости, 12.03.2025
В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме
Хлопок произошел в многоквартирном доме в Тобольске, один человек пострадал, сообщил глава города Петр Вагин. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:39:00+03:00
2025-03-12T16:39:00+03:00
2025-03-12T18:17:00+03:00
происшествия
тобольск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мар – РИА Новости. Хлопок произошел в многоквартирном доме в Тобольске, один человек пострадал, сообщил глава города Петр Вагин. "Сейчас произошел хлопок по улице Октябрьской, дом 62. В результате данного хлопка повреждено здание многоквартирного дома. Соответственно, вылетели рамы и стекла. На месте работают все необходимые аварийные службы. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Ему оказана оперативная медицинская помощь", - сообщил Вагин в своем Telegram-канале. По его словам, угрозы возгорания соседних зданий нет.
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Момент взрыва газа в доме в Тобольске
В соцсетях публикуют момент взрыва газа в доме в Тобольске
2025-03-12T16:39
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происшествия, тобольск, россия
Происшествия, Тобольск, Россия
В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме
В Тобольске произошел взрыв в многоквартирном доме, один человек пострадал