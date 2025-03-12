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В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди
В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди - РИА Новости, 12.03.2025
В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди
При ударе ВСУ по комбикормовому заводу в Козыревке в Курской области погибли четыре работника предприятия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T13:18:00+03:00
2025-03-12T13:18:00+03:00
2025-03-12T16:00:00+03:00
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр хинштейн
курская область
большесолдатский район
происшествия
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 12 мар — РИА Новости. При ударе ВСУ по комбикормовому заводу в Козыревке в Курской области погибли четыре работника предприятия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram."Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина", — написал он. Кроме того, ранения получили еще два работника завода. Одному из них оказали помощь на месте, второго — экстренно доставили в Курскую областную клиническую больницу с тяжелым ранением. "На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти. <...> Вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Курской области будет оказана", — добавил врио губернатора. Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в Курской области. Так, в понедельник ВСУ обстреляли торговый центр, погибло пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html
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вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр хинштейн, курская область, большесолдатский район, происшествия
Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Хинштейн, Курская область, Большесолдатский район, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди
В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли четыре человека