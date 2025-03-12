https://ria.ru/20250312/khinshteyn-2004510080.html

В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди

В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди - РИА Новости, 12.03.2025

В Курской области после атаки ВСУ на комбикормовый завод погибли люди

При ударе ВСУ по комбикормовому заводу в Козыревке в Курской области погибли четыре работника предприятия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:18:00+03:00

2025-03-12T13:18:00+03:00

2025-03-12T16:00:00+03:00

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр хинштейн

курская область

большесолдатский район

происшествия

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004554566_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_3837e91254f37b67b841bafc6bcc5dd3.jpg

КУРСК, 12 мар — РИА Новости. При ударе ВСУ по комбикормовому заводу в Козыревке в Курской области погибли четыре работника предприятия, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram."Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов. Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина", — написал он. Кроме того, ранения получили еще два работника завода. Одному из них оказали помощь на месте, второго — экстренно доставили в Курскую областную клиническую больницу с тяжелым ранением. "На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, "БАРС-Курск", представители здравоохранения и органов власти. <...> Вся необходимая помощь и поддержка со стороны правительства Курской области будет оказана", — добавил врио губернатора. Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданским объектам в Курской области. Так, в понедельник ВСУ обстреляли торговый центр, погибло пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250311/obse-2004303749.html

https://ria.ru/20250311/ataka-2004409113.html

курская область

большесолдатский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр хинштейн, курская область, большесолдатский район, происшествия