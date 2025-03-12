https://ria.ru/20250312/khimki-2004535448.html

День сдачи ЕГЭ по математике родителями пройдет в Химках

День сдачи ЕГЭ по математике родителями пройдет в Химках - РИА Новости, 12.03.2025

День сдачи ЕГЭ по математике родителями пройдет в Химках

В Химках родители школьников 14 марта смогут сдать пробный Единый государственный экзамен по базовой математике, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T14:39:00+03:00

2025-03-12T14:39:00+03:00

2025-03-12T14:39:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

единый государственный экзамен (егэ)

математика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Химках родители школьников 14 марта смогут сдать пробный Единый государственный экзамен по базовой математике, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Родители напишут сокращенный вариант тестирования, который поможет получить представление об экзамене. Мероприятие проведут в рамках Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями". Как и на настоящем экзамене, родители сдадут телефоны и личные вещи, пройдут предэкзаменационный контроль, а после - займут индивидуальные места в аудитории перед началом тестирования. Организаторы проведут инструктаж по заполнению бланков регистрации и ответов. Родители самостоятельно выполнят задания, аналогичные тем, которые предлагаются выпускникам на ЕГЭ. Такой вариант работы сокращен в сравнении с реальными экзаменационными заданиями, однако дает возможность познакомиться с задачами разных типов. Кроме того, родители получат советы от экспертов по психологической подготовке своих детей к ЕГЭ. Тестирование проведут 14 марта в 18:00 в школе "Триумф". Главная цель акции — снижение психологического напряжения у выпускников и их родителей, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Благодаря знакомству на практике с процедурой проведения тестирования, родители смогут помочь детям создать правильный настрой перед экзаменами.

https://ria.ru/20250306/khimki-2003468857.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), единый государственный экзамен (егэ), математика