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США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2025
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19:17 12.03.2025 (обновлено: 19:28 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/khamenei-2004605047.html
США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи
США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2025
США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи
Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:17:00+03:00
2025-03-12T19:28:00+03:00
сша
иран
в мире
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дональд трамп
али хаменеи
аббас аракчи
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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после получения иранской стороной послания от президента США Дональда Трампа.Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа."Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что "мы не позволим Ирану получить ядерное оружие". Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам - мы их уже называли, и мы их уже обговаривали", - приводит иранское агентство Tasnim слова Хаменеи.В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html
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сша, иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи
США, Иран, В мире, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи

Хаменеи: США не помешали бы Ирану, если б он захотел создать ядерное оружие

© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после получения иранской стороной послания от президента США Дональда Трампа.
Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
Вчера, 19:14
«
"Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что "мы не позволим Ирану получить ядерное оружие". Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам - мы их уже называли, и мы их уже обговаривали", - приводит иранское агентство Tasnim слова Хаменеи.
В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Дипсоветник главы ОАЭ передал Аракчи послание Трампа, передает SNN
Вчера, 19:05
 
СШАИранВ миреТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
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