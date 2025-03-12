США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи
Хаменеи: США не помешали бы Ирану, если б он захотел создать ядерное оружие
© Фото : Информационный блок офиса Великого Лидера Сейида Али ХаменеиВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после получения иранской стороной послания от президента США Дональда Трампа.
Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа.
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"Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что "мы не позволим Ирану получить ядерное оружие". Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам - мы их уже называли, и мы их уже обговаривали", - приводит иранское агентство Tasnim слова Хаменеи.
В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.