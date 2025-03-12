https://ria.ru/20250312/khamenei-2004605047.html

США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи

США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи - РИА Новости, 12.03.2025

США не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, заявил Хаменеи

Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:17:00+03:00

2025-03-12T19:17:00+03:00

2025-03-12T19:28:00+03:00

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али хаменеи

аббас аракчи

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ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогли бы помешать Ирану создать ядерное оружие, если бы Тегеран этого действительно бы захотел, заявил в среду Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после получения иранской стороной послания от президента США Дональда Трампа.Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание Трампа."Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что "мы не позволим Ирану получить ядерное оружие". Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать. Тот факт, что у нас нет ядерного оружия и мы не стремимся к его обладанию, объясняется тем, что мы сами не хотим его иметь по разным причинам - мы их уже называли, и мы их уже обговаривали", - приводит иранское агентство Tasnim слова Хаменеи.В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

https://ria.ru/20250312/poslanie-2004603061.html

сша

иран

тегеран (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, иран, в мире, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи