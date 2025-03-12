https://ria.ru/20250312/kemerovo-2004488320.html

В Кемерово женщина погибла, убегая от хозяйки квартиры, угрожавшей ножом

В Кемерово женщина погибла, убегая от хозяйки квартиры, угрожавшей ножом - РИА Новости, 12.03.2025

В Кемерово женщина погибла, убегая от хозяйки квартиры, угрожавшей ножом

Ранее судимая жительница города Кемерово, угрожая ножом, заставила свою квартирантку выпрыгнуть с балкона пятого этажа, та погибла, а хозяйку квартиры обвиняют... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T11:41:00+03:00

2025-03-12T11:41:00+03:00

2025-03-12T11:56:00+03:00

происшествия

кемерово

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Ранее судимая жительница города Кемерово, угрожая ножом, заставила свою квартирантку выпрыгнуть с балкона пятого этажа, та погибла, а хозяйку квартиры обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Следствие установило, что вечером 8 марта 2025 года в Кировском районе города Кемерово, молодая женщина погибла, выпав с пятого этажа многоквартирного дома. Она снимала квартиру у знакомой в Кировском районе Кемерово, а вечером 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы. Обвиняемая, угрожая ножом, заставила квартирантку выпрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома, после чего покинула арендованную квартиру. "Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу ранее судимая жительница области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели", – сообщили в пресс-службе. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Женщина скончалась, не приходя в сознание, уточнили в ведомстве. Хозяйка квартиры задержана и арестована, она сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20250218/ugrozy-1999979875.html

кемерово

россия

кировский район

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происшествия, кемерово, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)