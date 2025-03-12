В Кемерово женщина погибла, убегая от хозяйки квартиры, угрожавшей ножом
СК: в Кемерово женщина погибла, убегая от хозяйки квартиры, угрожавшей ей ножом
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 12 мар – РИА Новости. Ранее судимая жительница города Кемерово, угрожая ножом, заставила свою квартирантку выпрыгнуть с балкона пятого этажа, та погибла, а хозяйку квартиры обвиняют в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Следствие установило, что вечером 8 марта 2025 года в Кировском районе города Кемерово, молодая женщина погибла, выпав с пятого этажа многоквартирного дома. Она снимала квартиру у знакомой в Кировском районе Кемерово, а вечером 8 марта между ними произошел конфликт, причиной которого стала неуплата арендной платы. Обвиняемая, угрожая ножом, заставила квартирантку выпрыгнуть с балкона, расположенного на пятом этаже многоквартирного дома, после чего покинула арендованную квартиру.
"Следственными органами СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу ранее судимая жительница области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)… В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, допрошены свидетели", – сообщили в пресс-службе.
Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу, но несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. Женщина скончалась, не приходя в сознание, уточнили в ведомстве. Хозяйка квартиры задержана и арестована, она сотрудничает со следствием.
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