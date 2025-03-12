https://ria.ru/20250312/katyrin-2004599686.html

ТПП РФ: предприятия МСБ внедряют цифровые технологии в объекты культуры

ТПП РФ: предприятия МСБ внедряют цифровые технологии в объекты культуры - РИА Новости, 12.03.2025

ТПП РФ: предприятия МСБ внедряют цифровые технологии в объекты культуры

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ видит рост интереса малого и среднего бизнеса (МСБ) к поддержке культуры через внедрение цифровых технологий, заявил РИА... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T18:43:00+03:00

2025-03-12T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ видит рост интереса малого и среднего бизнеса (МСБ) к поддержке культуры через внедрение цифровых технологий, заявил РИА Новости глава ТПП РФ Сергей Катырин. "Компании разрабатывают мобильные приложения для музеев, создают интерактивные экспозиции и внедряют технологии виртуальной реальности для привлечения посетителей. Такие инициативы, которых становится больше и больше, делают культуру доступнее и современнее", – сказал он. По словам Катырина, компании также инвестируют в создание электронных архивов, что позволяет оцифровать редкие экспонаты и исторические документы. "Такие проекты активно реализуются в крупных культурных учреждениях, а также в региональных музеях, способствуя сохранению и популяризации культурного наследия",- добавил собеседник агентства. Помимо этого, предприниматели становятся спонсорами выставок, фестивалей и театральных постановок, развивают культурный туризм, создавая инфраструктуру вокруг музеев, заметил он. "ТПП РФ поддерживает такие инициативы, помогая предпринимателям выходить на рынок "культурных технологий". Полагаю, что цифровизация культуры не только расширяет ее аудиторию, но и открывает новые возможности для бизнеса в сфере креативной экономики", – заключил Катырин.

https://ria.ru/20250305/msb-2003170019.html

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твой бизнес – новости, россия, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф