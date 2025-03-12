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ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC - РИА Новости, 12.03.2025
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16:59 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/kanada-2004573215.html
ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC
ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC - РИА Новости, 12.03.2025
ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может использовать соцсети, в частности, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску Х, для... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T16:59:00+03:00
2025-03-12T16:59:00+03:00
в мире
канада
сша
дональд трамп
илон маск
джастин трюдо
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может использовать соцсети, в частности, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску Х, для дестабилизации Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на бывших сотрудников канадской разведки. "В прошлом ЦРУ уже работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя как обычные методы, например, коррупцию, так и радикальные, такие как убийство. Однако бывшие начальники разведки говорят, что деятельность, касающаяся Канады, скорее всего, будет опираться... больше на социальные сети, например, на платформу X, принадлежащую Илону Маску", - говорится в сообщении телеканала. Как считает бывший директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Ричард Фадден, данная тактика будет "такой же эффективной", как привлечение относительно секретных ресурсов ЦРУ или американского разведсообщества. При этом в разведывательном сообществе Канады не исключают, что США будут придерживаться и более "агрессивных" методов, например, провоцирования или финансирования сторонников присоединения Канады к США, чтобы "создать видимость" широкого распространения этой идеи. Президент США Дональд Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.
https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html
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в мире, канада, сша, дональд трамп, илон маск, джастин трюдо, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Канада, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джастин Трюдо, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC

CBC: ЦРУ может использовать соцсети, в частности Х, для дестабилизации Канады

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может использовать соцсети, в частности, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску Х, для дестабилизации Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на бывших сотрудников канадской разведки.
"В прошлом ЦРУ уже работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя как обычные методы, например, коррупцию, так и радикальные, такие как убийство. Однако бывшие начальники разведки говорят, что деятельность, касающаяся Канады, скорее всего, будет опираться... больше на социальные сети, например, на платформу X, принадлежащую Илону Маску", - говорится в сообщении телеканала.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Канада обречена: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
Как считает бывший директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Ричард Фадден, данная тактика будет "такой же эффективной", как привлечение относительно секретных ресурсов ЦРУ или американского разведсообщества.
При этом в разведывательном сообществе Канады не исключают, что США будут придерживаться и более "агрессивных" методов, например, провоцирования или финансирования сторонников присоединения Канады к США, чтобы "создать видимость" широкого распространения этой идеи.
Президент США Дональд Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
США обяжут канадцев регистрироваться при нахождении в стране, пишет NYT
11 марта, 22:25
 
В миреКанадаСШАДональд ТрампИлон МаскДжастин ТрюдоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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