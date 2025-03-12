ЦРУ может использовать соцсети для дестабилизации Канады, передает CBC
CBC: ЦРУ может использовать соцсети, в частности Х, для дестабилизации Канады
© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США может использовать соцсети, в частности, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску Х, для дестабилизации Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на бывших сотрудников канадской разведки.
"В прошлом ЦРУ уже работало над дестабилизацией многих правительств и стран, используя как обычные методы, например, коррупцию, так и радикальные, такие как убийство. Однако бывшие начальники разведки говорят, что деятельность, касающаяся Канады, скорее всего, будет опираться... больше на социальные сети, например, на платформу X, принадлежащую Илону Маску", - говорится в сообщении телеканала.
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Как считает бывший директор Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) Ричард Фадден, данная тактика будет "такой же эффективной", как привлечение относительно секретных ресурсов ЦРУ или американского разведсообщества.
При этом в разведывательном сообществе Канады не исключают, что США будут придерживаться и более "агрессивных" методов, например, провоцирования или финансирования сторонников присоединения Канады к США, чтобы "создать видимость" широкого распространения этой идеи.
Президент США Дональд Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Трюдо заверял, что Трамп никогда не сможет аннексировать Канаду, несмотря на заявления американского лидера о будущем крахе канадской экономики.