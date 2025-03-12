https://ria.ru/20250312/kanada-2004365701.html

Канада обречена: Трамп знает, что делает

Канада обречена: Трамп знает, что делает - РИА Новости, 12.03.2025

Канада обречена: Трамп знает, что делает

Пока на просторах Старого Света наблюдается некоторое затишье и легкий шок от коллапса украинской оккупационной группировки в Курской области, за океаном... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T08:00:00+03:00

2025-03-12T14:18:00+03:00

аналитика

канада

сша

джастин трюдо

дональд трамп

марк карни

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004373885_0:16:1792:1024_1920x0_80_0_0_c866a5033aa768c5374b5851f53c71be.jpg

Пока на просторах Старого Света наблюдается некоторое затишье и легкий шок от коллапса украинской оккупационной группировки в Курской области, за океаном разворачивается напряженный триллер. Новым премьер-министром Канады избран Марк Карни. Он сменил на этом посту Джастина Трюдо и тем самым закрыл не страницу, а целую династическую главу в истории этой страны, так как тандем отца и сына Трюдо рулил государством пятнадцать лет, а Либеральной партией Канады — вдвое больше.Во время своего прощального выступления Трюдо-младший пустил слезу и посетовал на неблагодарных сограждан, не оценивших завоз десятков тысяч мигрантов с Ближнего Востока, упорно не растущую экономику, тотально зависимую от милости дядюшки Джо, и драконовские налоги для четырех крупнейших нефте- и газодобывающих провинций. Ну чего, спрашивается, не хватало? Правительство Трюдо легализовало марихуану, разрешило ассистированное самоубийство — живи да радуйся.Ну а если отмести шутки, то популярность теперь уже бывшего премьера катилась вниз достаточно давно. И финальным пинком, катапультировавшим Джастина Трюдо в полумрак истории, стало повторное пришествие Дональда Трампа, который с ходу ввел 25-процентные заградительные пошлины на канадский импорт. Впервые случилось это месяц назад, тогда под раздачу санкций оптом попали и Канада, и Мексика, обвиненные Трампом в торговом дисбалансе. Оттава и Мехико лихорадочно ввели зеркальные меры, но крепости их позиций хватило ровно на сутки, после чего южные и северные соседи США согласились на все текущие требования Вашингтона.Администрация Трампа пошлины приостановила, но предупредила, что они будут возвращены через месяц, что, собственно, и произошло в обозначенные сроки, вознеся на вершину кленового трона Марка Карни. Вся его предыдущая деятельность связана с экономикой. В заслугу ему ставят ни много ни мало спасение канадской финансовой системы в период мирового кризиса 2008 года, после чего ему поступило предложение возглавить Банк Англии. В Лондоне Карни проработал более десяти лет и стал первым иностранцем в истории Великобритании, определявшим курс денежно-кредитной системы королевства.Замена хнычущего Трюдо на матерую финансовую акулу — шаг совершенно логичный, правда, это именно результат текущего состояния канадской экономики и торгового клинча с США. Оттава его не хотела, но Трамп поставил канадцев перед фактом, и разруливать вал надвигающихся проблем придется уже новому кабинету во главе с Карни. И здесь, как в старом анекдоте про ушедшую жену, еще неизвестно, кому из канадских премьеров больше повезло.Главным пунктом обвинения, выдвигаемого Вашингтоном в адрес северного соседа, является баланс взаимной торговли, а именно то, что канадский экспорт больше встречного американского импорта. Это правда. По итогам 2024 года Канада продала в Штаты своих товаров и услуг на 418,6 миллиарда долларов. У США этот показатель 354,4 миллиарда, то есть имеет место дисбаланс в пользу Канады в размере 64,2 миллиарда. По сравнению с аналогичным перекосом в торговле с Китаем, где Соединенные Штаты отстают уже где-то на полтриллиона, выгода, получаемая канадцами, это сущая мелочь. Но в том-то и дело, что удушение ближних и зависимых торговых партнеров как раз и входит в комплексный план Вашингтона по подготовке к американо-китайской торговой войне 2.0.Новая команда Трампа все рассчитала прагматично.Притом что Канада имеет большую денежную выручку, она гораздо сильнее зависит от стабильности экспорта. Поставки на юг формируют порядка 18 процентов внутреннего валового продукта, а от сохранения экспорта зависит сохранение около двух с половиной миллионов рабочих мест. У США это, соответственно, менее одного процента ВВП, при этом Штаты находятся в критической зависимости от поставок канадских углеводородов, в первую очередь нефти.Крупнейшими канадскими экспортными позициями по итогам 2023 года являются:Точности ради отметим, что не весь указанный объем уходит в США, часть товаров покупает, например, Япония, но Соединенные Штаты в этом балансе имеют абсолютно доминирующее лидерство. Можно сказать, что в этот раз Штаты зашли с тыла, так как новые санкции Вашингтон ввел против канадской древесины и пиломатериалов.Следует ожидать зеркального ответа Оттавы, но в результативности таких контрмер есть серьезные сомнения. Потому что крупнейшими экспортными направлениями из США в Канаду являются поставки локомотивов и вагонов (53 миллиардов долларов), продукция тяжелого машиностроения, в первую очередь силовых энергетических установок (38 миллиардов), продукты нефтепереработки (29 миллиардов), электронное, электрооборудование и пластики (14 и 13 миллиардов соответственно), ну и так далее. Как видно, здесь уместнее говорить не об абсолютных цифрах взаимной торговли, а о вовлеченности крупнейших и ключевых секторов реального сектора.Проще говоря, если смоделировать ситуацию полной остановки взаимной торговли, то США это грозит тяжелым топливным кризисом с последующим ростом цен на все категории потребительских товаров. Для Канады же это гарантированная экономическая смерть без всяких полутонов.Достаточно вспомнить, что антирейтинг Трюдо вырос из экономического кризиса, грянувшего в Стране кленового сиропа в 2022 году. По оценке института Саймона Фрейзера, в 2024 году в Канаде отмечен наихудший спад уровня жизни за последние сорок лет, инфляция обновила пятилетний рекорд, а экономика не растет уже девять лет. За десятилетие, пока у руля стояло правительство Трюдо, национальный долг Канады удвоился и превысил два триллиона долларов. Попутно отмечались системные проблемы в здравоохранении (общая доля бюджетирования снизилась с восьми до пяти процентов), доступности жилья (его стоимость выросла на 350 процентов) и оттоке капиталов, так как канадские компании предпочитают вкладывать деньги не в национальную, а в американскую экономику.В общем, перед новым премьером стоит нетривиальная задача: Карни может доказать свой талант финансиста и спасти Канаду от падения в пропасть. Либо она рухнет в цепкие объятия Дональда Трампа, мечтающего стать первым в новейшей истории президентом, прирастившим территории США.

https://ria.ru/20250307/tramp-2003728181.html

https://ria.ru/20250310/kanada-2003982570.html

https://ria.ru/20250310/kanada-2004035313.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, канада, сша, джастин трюдо, дональд трамп, марк карни