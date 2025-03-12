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В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла - РИА Новости, 12.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:59 12.03.2025 (обновлено: 11:00 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/jakutsk-2004476410.html
В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла
В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла - РИА Новости, 12.03.2025
В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла
Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T10:59:00+03:00
2025-03-12T11:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
якутск
ленинград
россия
сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)
евгений григорьев
владимир путин
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ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости руководитель авторского коллектива проекта, советник мэра Якутска Сергей Сергеев. "Проект "Якутяне - труженики тыла" в преддверии 80-летия Победы инициировал глава Якутска Евгений Григорьев. Портал podvigyakutska.ru призван собрать на одном информационном ресурсе имена всех тружеников тыла, увековечить трудовой подвиг наших дедов, прадедов, которые наравне с фронтом ковали Великую Победу. Каждый горожанин может принять участие, оставив на портале информацию (фото-, видеоматериалы) и воспоминания о своих родных и близких, трудившихся в годы Великой Отечественной войны, проживавших не только в Якутске, но и по всей территории ЯАССР", - отметил Сергеев. По словам создателей портала, на данный момент в реестре награжденных размещены имена более 11 тысяч тружеников тыла. От горожан поступило порядка 900 воспоминаний. Собраны данные о 300 предприятиях. Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести В Якутии живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза Федор Кузьмич Попов в 1944 году. Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".
https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000568861.html
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общество, якутск, ленинград, россия, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), евгений григорьев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Якутск, Ленинград, Россия, Сергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ), Евгений Григорьев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла

В Якутске к 80-летию Победы создали единый портал с данными о тружениках тыла

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист раздает георгиевские ленточки
Активист раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Активист раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
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ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости руководитель авторского коллектива проекта, советник мэра Якутска Сергей Сергеев.
"Проект "Якутяне - труженики тыла" в преддверии 80-летия Победы инициировал глава Якутска Евгений Григорьев. Портал podvigyakutska.ru призван собрать на одном информационном ресурсе имена всех тружеников тыла, увековечить трудовой подвиг наших дедов, прадедов, которые наравне с фронтом ковали Великую Победу. Каждый горожанин может принять участие, оставив на портале информацию (фото-, видеоматериалы) и воспоминания о своих родных и близких, трудившихся в годы Великой Отечественной войны, проживавших не только в Якутске, но и по всей территории ЯАССР", - отметил Сергеев.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Снежное изображение на озере создали в Якутии к 80-летию Великой Победы
20 февраля, 15:16
По словам создателей портала, на данный момент в реестре награжденных размещены имена более 11 тысяч тружеников тыла. От горожан поступило порядка 900 воспоминаний. Собраны данные о 300 предприятиях.
Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести
В Якутии живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза Федор Кузьмич Попов в 1944 году.
Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоЯкутскЛенинградРоссияСергей Сергеев (Генеральная прокуратура РФ)Евгений ГригорьевВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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