https://ria.ru/20250312/jakutsk-2004476410.html

В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла

В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла - РИА Новости, 12.03.2025

В Якутске к юбилею Победы создали портал с информацией о тружениках тыла

Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T10:59:00+03:00

2025-03-12T10:59:00+03:00

2025-03-12T11:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

якутск

ленинград

россия

сергей сергеев (генеральная прокуратура рф)

евгений григорьев

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941932281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69d7d231596c0af096beacc03aed5a9f.jpg

ЯКУТСК, 12 мар - РИА Новости. Власти Якутска к 80-летию Победы создали единый портал с информацией о тружениках тыла, в проекте смогут принять участие все желающие, сообщил РИА Новости руководитель авторского коллектива проекта, советник мэра Якутска Сергей Сергеев. "Проект "Якутяне - труженики тыла" в преддверии 80-летия Победы инициировал глава Якутска Евгений Григорьев. Портал podvigyakutska.ru призван собрать на одном информационном ресурсе имена всех тружеников тыла, увековечить трудовой подвиг наших дедов, прадедов, которые наравне с фронтом ковали Великую Победу. Каждый горожанин может принять участие, оставив на портале информацию (фото-, видеоматериалы) и воспоминания о своих родных и близких, трудившихся в годы Великой Отечественной войны, проживавших не только в Якутске, но и по всей территории ЯАССР", - отметил Сергеев. По словам создателей портала, на данный момент в реестре награжденных размещены имена более 11 тысяч тружеников тыла. От горожан поступило порядка 900 воспоминаний. Собраны данные о 300 предприятиях. Также в 2025 году в столице республики запланировано открытие мемориального комплекса в честь присвоения Якутску звания города трудовой доблести В Якутии живут 16 фронтовиков, 13 блокадников Ленинграда, 13 узников фашистских концлагерей, 2330 ветеранов тыла и более 13 тысяч детей войны. Первым из якутян был удостоен звания Героя Советского Союза Федор Кузьмич Попов в 1944 году. Трудовой подвиг жителей республики в годы Великой Отечественной войны дважды отмечен на самом высоком государственном уровне. Так, Якутску и Алдану указами президента РФ Владимира Путина присвоены звания "Город трудовой доблести".

https://ria.ru/20250220/yakutiya-2000568861.html

https://ria.ru/20241218/yakutsk-1989984057.html

якутск

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, якутск, ленинград, россия, сергей сергеев (генеральная прокуратура рф), евгений григорьев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне