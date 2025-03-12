https://ria.ru/20250312/istochnik-2004501423.html

Источник: в Тамбове задержали руководителей двух предприятий с кокаином

Источник: в Тамбове задержали руководителей двух предприятий с кокаином - РИА Новости, 12.03.2025

Источник: в Тамбове задержали руководителей двух предприятий с кокаином

Гендиректор АО "Газпром газораспределение Тамбов" Роман Стефанов и руководитель предприятия "Водгазхоз" Руслан Брагарник задержаны в Тамбове, их подозревают в... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T12:39:00+03:00

2025-03-12T12:39:00+03:00

2025-03-12T12:39:00+03:00

тамбов

происшествия

газпром

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ВОРОНЕЖ, 12 мар - РИА Новости. Гендиректор АО "Газпром газораспределение Тамбов" Роман Стефанов и руководитель предприятия "Водгазхоз" Руслан Брагарник задержаны в Тамбове, их подозревают в приобретении и хранении наркотиков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Во вторник вечером на съёмной квартире правоохранители задержали гендиректора "Газпром газораспределения Тамбов" Стефанова и руководителя "Водгазхоз" Брагарника. У них изъяли кокаин", - сказал собеседник. Он добавил, что мужчин подозревают в приобретении и хранении наркотиков. РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

https://ria.ru/20250206/narkolaboratorija-1997742416.html

https://ria.ru/20241108/pokhischenie-1982621008.html

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тамбов, происшествия, газпром