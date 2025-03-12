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В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека - РИА Новости, 12.03.2025
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23:12 12.03.2025 (обновлено: 23:13 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/ispaniya-2004637516.html
В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека
В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека - РИА Новости, 12.03.2025
В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека
Ученые обнаружили в пещере Сима-дель-Элефанте в холмах Сьерра-де-Атапуэрка испанской провинции Бургос фрагмент лицевого скелета древнего человека, жившего от... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:12:00+03:00
2025-03-12T23:13:00+03:00
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испания
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в мире
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МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Ученые обнаружили в пещере Сима-дель-Элефанте в холмах Сьерра-де-Атапуэрка испанской провинции Бургос фрагмент лицевого скелета древнего человека, жившего от 1,4 до 1,1 миллиона лет назад и представляющего собой неизвестный ранее вид, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. "Мы представляем большую часть средней части лица гоминина, найденного на уровне TE7 в пещере Сима-дель-Элефанте (Сьерра-де-Атапуэрка, Испания) и датируемого периодом между 1,4 и 1,1 миллиона лет назад. Эта окаменелость (ATE7-1) представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день", — говорится в исследовании. Фрагменты черепа, получившие обозначение ATE7-1, включают верхнюю челюсть и часть костей левой стороны лица взрослого человека. Первоначально ученые предполагали, что находка принадлежит Homo antecessor, жившему в Атапуэрке около 860 тысяч лет назад, но дальнейший анализ исключил эту гипотезу. Новая популяция, получившая временное название Homo affinis erectus, обладает чертами, схожими с Homo erectus, но также имеет ряд уникальных анатомических особенностей. Хотя некоторые черты находки напоминают древнейших европейских гоминидов из Дманиси (Грузия), возраст которых составляет 1,7 миллиона лет, Homo affinis erectus оказался менее примитивным. Ученые отмечают, что его лицо было уже и короче, чем у Homo erectus из Дманиси. Исследование также позволило реконструировать окружающую среду, в которой обитали эти древние люди. Их данные свидетельствуют, что тогда климат в регионе был теплым и влажным, а ландшафт представлял собой смесь лесов, открытых пространств и водоемов. Ученые также нашли останки гиппопотамов, бобров и черепах, что подтверждает существование разнообразной фауны. Кроме того, рядом с черепом Homo affinis erectus были обнаружены примитивные каменные орудия, а также кости животных с характерными следами обработки, указывающие на наличие у этих людей навыков разделки добычи. Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в Европе помогут найти новые ископаемые останки, которые дадут больше ответов о первых людях континента.
https://ria.ru/20250312/mumiya-2004513389.html
https://ria.ru/20250306/orudiya-2003319473.html
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бургос, испания, западная европа, в мире
Бургос, Испания, Западная Европа, В мире
В Испании нашли останки неизвестного ранее вида древнего человека

В испанской провинции Бургос нашли останки неизвестного вида древнего человека

© Fotolia / KrugloffАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Fotolia / Krugloff
Археологические раскопки. Архивное фото
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МАДРИД, 12 мар – РИА Новости. Ученые обнаружили в пещере Сима-дель-Элефанте в холмах Сьерра-де-Атапуэрка испанской провинции Бургос фрагмент лицевого скелета древнего человека, жившего от 1,4 до 1,1 миллиона лет назад и представляющего собой неизвестный ранее вид, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.
"Мы представляем большую часть средней части лица гоминина, найденного на уровне TE7 в пещере Сима-дель-Элефанте (Сьерра-де-Атапуэрка, Испания) и датируемого периодом между 1,4 и 1,1 миллиона лет назад. Эта окаменелость (ATE7-1) представляет собой самое раннее человеческое лицо Западной Европы, идентифицированное на сегодняшний день", — говорится в исследовании.
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Вчера, 18:14
Фрагменты черепа, получившие обозначение ATE7-1, включают верхнюю челюсть и часть костей левой стороны лица взрослого человека. Первоначально ученые предполагали, что находка принадлежит Homo antecessor, жившему в Атапуэрке около 860 тысяч лет назад, но дальнейший анализ исключил эту гипотезу. Новая популяция, получившая временное название Homo affinis erectus, обладает чертами, схожими с Homo erectus, но также имеет ряд уникальных анатомических особенностей.
Хотя некоторые черты находки напоминают древнейших европейских гоминидов из Дманиси (Грузия), возраст которых составляет 1,7 миллиона лет, Homo affinis erectus оказался менее примитивным. Ученые отмечают, что его лицо было уже и короче, чем у Homo erectus из Дманиси.
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Исследование показало, что орудия из кости появились раньше, чем считалось
6 марта, 02:05
Исследование также позволило реконструировать окружающую среду, в которой обитали эти древние люди. Их данные свидетельствуют, что тогда климат в регионе был теплым и влажным, а ландшафт представлял собой смесь лесов, открытых пространств и водоемов. Ученые также нашли останки гиппопотамов, бобров и черепах, что подтверждает существование разнообразной фауны.
Кроме того, рядом с черепом Homo affinis erectus были обнаружены примитивные каменные орудия, а также кости животных с характерными следами обработки, указывающие на наличие у этих людей навыков разделки добычи.
Исследователи надеются, что дальнейшие раскопки в Европе помогут найти новые ископаемые останки, которые дадут больше ответов о первых людях континента.
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