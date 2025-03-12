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Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом - РИА Новости, 12.03.2025
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19:14 12.03.2025 (обновлено: 21:12 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом - РИА Новости, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду во время встречи с иранскими студентами в ответ на передачу послания президента США Дональда Трампа иранской... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:14:00+03:00
2025-03-12T21:12:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду во время встречи с иранскими студентами в ответ на передачу послания президента США Дональда Трампа иранской стороне назвал призыв Вашингтона к переговорам с Тегераном "обманом общественного мнения". Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание президента США Трампа. "То, что президент США заявляет о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения. Это конечно означает, что мы не против вести переговоры и заключить в итоге мир, но Иран не готов этого сделать. Почему Иран не готов вести переговоры? Вы (США – ред.) посмотрите на себя! Мы несколько лет сидели, вели переговоры. И тот самый человек взял подписанное, законченное, обговоренное соглашение разорвал и выкинул. Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают?" - приводит госагентство Tasnim слова Хаменеи. В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250310/iran-2004074719.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом

Аятолла Хаменеи назвал призыв США к переговорам обманом общественного мнения

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 мар – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду во время встречи с иранскими студентами в ответ на передачу послания президента США Дональда Трампа иранской стороне назвал призыв Вашингтона к переговорам с Тегераном "обманом общественного мнения".
Ранее в среду иранское агентство SNN сообщило, что дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, находясь с официальным визитом в Тегеране, встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и передал ему послание президента США Трампа.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Кремле прокомментировали реакцию Ирана на предложение Трампа
10 марта, 13:16
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"То, что президент США заявляет о готовности вести переговоры с Ираном и приглашает к переговорам, является обманом мирового общественного мнения. Это конечно означает, что мы не против вести переговоры и заключить в итоге мир, но Иран не готов этого сделать. Почему Иран не готов вести переговоры? Вы (США – ред.) посмотрите на себя! Мы несколько лет сидели, вели переговоры. И тот самый человек взял подписанное, законченное, обговоренное соглашение разорвал и выкинул. Как мы можем вести переговоры, если знаем, что они не сработают?" - приводит госагентство Tasnim слова Хаменеи.
В минувшую пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Во вторник, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил иранскому агентству IRNA, что Москва готова оказать Тегерану содействие в решении вопросов, связанных с иранской ядерной программой.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Дипсоветник главы ОАЭ передал Аракчи послание Трампа, передает SNN
Вчера, 19:05
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
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