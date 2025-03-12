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Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде - РИА Новости, 12.03.2025
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19:33 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/gutsul-2004607116.html
Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде
Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде - РИА Новости, 12.03.2025
Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде и доказывать свою невиновность в деле о... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:33:00+03:00
2025-03-12T19:33:00+03:00
в мире
молдавия
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евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде и доказывать свою невиновность в деле о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор". "Прокурор Антикоррупционной прокуратуры господин Епуре снова не явился. Но он решил ходатайствовать в письменном виде о том, чтобы наши доказательства в суде не были приняты. Фактически, нас пытаются лишить возможности защитить себя и доказать нашу невиновность", - заявила Гуцул журналистам в среду после очередного заседания суда. Она отметила, что это было уже шестидесятое заседание суда, с помощью которых власти хотя добиться ее отстранения от должности главы Гагаузии. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003641303.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Россия
Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде

Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде по делу о "Шор"

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что прокурор мешает ей защищать себя в суде и доказывать свою невиновность в деле о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор".
"Прокурор Антикоррупционной прокуратуры господин Епуре снова не явился. Но он решил ходатайствовать в письменном виде о том, чтобы наши доказательства в суде не были приняты. Фактически, нас пытаются лишить возможности защитить себя и доказать нашу невиновность", - заявила Гуцул журналистам в среду после очередного заседания суда.
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Она отметила, что это было уже шестидесятое заседание суда, с помощью которых власти хотя добиться ее отстранения от должности главы Гагаузии.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуРоссия
 
 
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