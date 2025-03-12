Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента
Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что у оппозиции нет никакой силы
Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально.
Представители оппозиционных партий ранее объявили бойкот работе парламента и отказались от депутатских мандатов. Они считают, что прошедшие осенью 2024 года выборы были сфальсифицированы. Также оппозиционеры отказываются принимать участие в запланированных на осень этого года выборах в органы местного самоуправления.
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"Оппозиция, по сути, сегодня существует виртуально. На самом деле у нее нет ни формы, ни содержания, ни силы. Сегодня суд приговорил (экс-президента Грузии) Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, а это значит, что ему придется пробыть в тюрьме до 2030 года. Они (оппозиционеры) высказали пару замечаний и все, больше у них нет никакой энергии. Единственное, что сегодня оживляет оппозицию, - это искусственное дыхание извне",- заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".
Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате госсредств. В целом экс-президенту придется отбывать срок до 2030 года.
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