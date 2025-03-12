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Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента - РИА Новости, 12.03.2025
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23:49 12.03.2025 (обновлено: 23:50 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gruziya-2004640857.html
Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента
Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента - РИА Новости, 12.03.2025
Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально. РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T23:49:00+03:00
2025-03-12T23:50:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
рустави 2
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально. Представители оппозиционных партий ранее объявили бойкот работе парламента и отказались от депутатских мандатов. Они считают, что прошедшие осенью 2024 года выборы были сфальсифицированы. Также оппозиционеры отказываются принимать участие в запланированных на осень этого года выборах в органы местного самоуправления. &quot;Оппозиция, по сути, сегодня существует виртуально. На самом деле у нее нет ни формы, ни содержания, ни силы. Сегодня суд приговорил (экс-президента Грузии) Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, а это значит, что ему придется пробыть в тюрьме до 2030 года. Они (оппозиционеры) высказали пару замечаний и все, больше у них нет никакой энергии. Единственное, что сегодня оживляет оппозицию, - это искусственное дыхание извне&quot;,- заявил Папуашвили в интервью телекомпании &quot;Рустави 2&quot;.Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате госсредств. В целом экс-президенту придется отбывать срок до 2030 года.
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
https://ria.ru/20250312/saakashvili--2004461678.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави 2
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Рустави 2
Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента

Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что у оппозиции нет никакой силы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально.
Представители оппозиционных партий ранее объявили бойкот работе парламента и отказались от депутатских мандатов. Они считают, что прошедшие осенью 2024 года выборы были сфальсифицированы. Также оппозиционеры отказываются принимать участие в запланированных на осень этого года выборах в органы местного самоуправления.
Акция протеста грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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"Оппозиция, по сути, сегодня существует виртуально. На самом деле у нее нет ни формы, ни содержания, ни силы. Сегодня суд приговорил (экс-президента Грузии) Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, а это значит, что ему придется пробыть в тюрьме до 2030 года. Они (оппозиционеры) высказали пару замечаний и все, больше у них нет никакой энергии. Единственное, что сегодня оживляет оппозицию, - это искусственное дыхание извне",- заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате госсредств. В целом экс-президенту придется отбывать срок до 2030 года.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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Вчера, 09:30
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиРустави 2
 
 
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