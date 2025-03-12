https://ria.ru/20250312/gruziya-2004640857.html

Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента

Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента - РИА Новости, 12.03.2025

Оппозиция в Грузии существует виртуально, заявил спикер парламента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально. РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T23:49:00+03:00

2025-03-12T23:49:00+03:00

2025-03-12T23:50:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что у оппозиции в стране нет никакой силы и она существует виртуально. Представители оппозиционных партий ранее объявили бойкот работе парламента и отказались от депутатских мандатов. Они считают, что прошедшие осенью 2024 года выборы были сфальсифицированы. Также оппозиционеры отказываются принимать участие в запланированных на осень этого года выборах в органы местного самоуправления. "Оппозиция, по сути, сегодня существует виртуально. На самом деле у нее нет ни формы, ни содержания, ни силы. Сегодня суд приговорил (экс-президента Грузии) Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, а это значит, что ему придется пробыть в тюрьме до 2030 года. Они (оппозиционеры) высказали пару замечаний и все, больше у них нет никакой энергии. Единственное, что сегодня оживляет оппозицию, - это искусственное дыхание извне",- заявил Папуашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".Тбилисский городской суд в среду приговорил Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате госсредств. В целом экс-президенту придется отбывать срок до 2030 года.

https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html

https://ria.ru/20250312/saakashvili--2004461678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, михаил саакашвили, рустави 2