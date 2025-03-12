https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004587989.html
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости - РИА Новости, 12.03.2025
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:54:00+03:00
2025-03-12T17:54:00+03:00
2025-03-12T18:00:00+03:00
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АФИНЫ, 12 мар – РИА Новости. Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии, заявили РИА Новости в посольстве РФ.Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы."Этот шаг официальных Афин, без всякого сомнения, является вопиющим нарушением прав журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности, принципов демократии и свободы слова, прав граждан на свободное получение информации", - отметил представитель дипмиссии.По его словам, налицо выдавливание российских журналистов с территории Греции.
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html
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В мире, Греция, Россия, Афины, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Посольство России осудило отказ Афин аккредитовать собкора РИА Новости Мельника