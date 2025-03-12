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Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости - РИА Новости, 12.03.2025
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17:54 12.03.2025 (обновлено: 18:00 12.03.2025)
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004587989.html
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости - РИА Новости, 12.03.2025
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости
Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии, заявили РИА Новости в посольстве... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T17:54:00+03:00
2025-03-12T18:00:00+03:00
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АФИНЫ, 12 мар – РИА Новости. Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии, заявили РИА Новости в посольстве РФ.Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы."Этот шаг официальных Афин, без всякого сомнения, является вопиющим нарушением прав журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности, принципов демократии и свободы слова, прав граждан на свободное получение информации", - отметил представитель дипмиссии.По его словам, налицо выдавливание российских журналистов с территории Греции.
https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html
https://ria.ru/20250226/gretsiya-2001831981.html
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в мире, греция, россия, афины, риа новости, миа "россия сегодня"
В мире, Греция, Россия, Афины, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"
Посольство России осудило отказ Греции аккредитовать собкора РИА Новости

Посольство России осудило отказ Афин аккредитовать собкора РИА Новости Мельника

© РИА Новости / СомовАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Сомов
Афины. Архивное фото
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АФИНЫ, 12 мар – РИА Новости. Отказ Греции аккредитовать шеф-корреспондента РИА Новости является вопиющим нарушением прав журналистов, принципов демократии, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы.
Здание МИД Греции - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Россия сегодня" раскритиковала отказ Греции аккредитовать собкора Мельника
Вчера, 13:11
"Этот шаг официальных Афин, без всякого сомнения, является вопиющим нарушением прав журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности, принципов демократии и свободы слова, прав граждан на свободное получение информации", - отметил представитель дипмиссии.
По его словам, налицо выдавливание российских журналистов с территории Греции.
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Афинах сохраняется антироссийский курс, заявил посол России в Греции
26 февраля, 23:37
 
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