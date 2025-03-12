https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html

"Россия сегодня" раскритиковала отказ Греции аккредитовать собкора Мельника

"Россия сегодня" раскритиковала отказ Греции аккредитовать собкора Мельника - РИА Новости, 12.03.2025

"Россия сегодня" раскритиковала отказ Греции аккредитовать собкора Мельника

Отказ Греции продлить аккредитацию собкора РИА Новости без объяснения причин является грубым нарушением принципов свободы слова, демократии и фактическим... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T13:11:00+03:00

2025-03-12T13:11:00+03:00

2025-03-12T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Отказ Греции продлить аккредитацию собкора РИА Новости без объяснения причин является грубым нарушением принципов свободы слова, демократии и фактическим выдавливанием российского СМИ из страны, заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня", в которую входит агентство.Министерство иностранных дел Греции отказалось продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") Геннадию Мельнику на 2025 год, в связи с чем корпункт вынужденно закрывается после более 20 лет работы."Считаем отказ в продлении аккредитации без объяснения причин фактическим выдавливанием российского СМИ из Греции и грубым нарушением принципов свободы слова и демократии, родиной которой Греция привыкла себя называть", - отметили в пресс-службе.Корпункт РИА Новости был открыт в Афинах в преддверии Олимпийских игр 2004 года в Греции. РИА Новости и впоследствии созданное на его базе Международное информационное агентство "Россия сегодня" многие годы были главным источником информации о жизни в Греции и происходящих в ней событиях.В 2024 аккредитация корреспонденту РИА Новости была продлена с задержкой. В этом году МИД Греции отказался продлить аккредитацию. Сотрудник управления международных общественных связей уведомила, что "положительного ответа" на 2025 год не будет, но она не может предоставить "детали решения" и объяснить его причины.Без аккредитации дальнейшее пребывание корреспондента в Греции невозможно, в связи с чем корпункт вынужден прекратить работу.Последние три года правительство Кириакоса Мицотакиса ограничило деятельность российских СМИ, было закрыто агентство Sputnik Греция, ограничен доступ российских журналистов на мероприятия, в том числе на международные. В марте 2022 года корреспонденту агентства запретили участвовать в мероприятиях греческого МИД. Запрет действовал более года.Ситуация со свободой слова в Греции в последние годы постоянно ухудшается, в мировом рейтинге "Индекс свободы прессы" страна находится на 88-м месте, и хотя она и поднялась на 19 позиций, является последней в ЕС.Летом 2014 года в Греции были введены ограничения на публикации о ситуации на Украине, вся информация подавалась односторонне. В начале 2022 года в Греции было запрещено вещание RT и Sputnik, в соответствии с директивами Евросоюза было закрыто агентство Sputnik Греция, работавшие в нем несколько десятков греческих журналистов оказались без работы. Были закрыты ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. Журналистам, высказывающим отличную от официальной точку зрения на события на Украине, поступали угрозы.В декабре 2024 года начали блокировать Telegram-канал РИА Новости, утверждая, что канал якобы нарушал местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров. Были заблокированы Telegram-каналы ряда других российских СМИ.В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения на события.

https://ria.ru/20250207/usaid-1998080588.html

https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html

https://ria.ru/20241228/blokirovka-1991893708.html

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греция, москва, кириакос мицотакис, в мире