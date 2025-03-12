https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004606490.html

Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать

Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать - РИА Новости, 12.03.2025

Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать

В оппозиционной партии "Демократы", лидирующей на парламентских выборах в Гренландии, заявили, что не знают, с кем будут сотрудничать, но отметили открытость к... РИА Новости, 12.03.2025

2025-03-12T19:27:00+03:00

2025-03-12T19:27:00+03:00

2025-03-12T19:27:00+03:00

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В оппозиционной партии "Демократы", лидирующей на парламентских выборах в Гренландии, заявили, что не знают, с кем будут сотрудничать, но отметили открытость к дискуссиям по этой теме. Согласно официальным данным на сайте ЦИК острова, оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчёта порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов. "(Демократы - ред.) будут говорить с каждой партией... Мы не знаем, с кем мы будем сотрудничать, но мы открыты к дискуссиям и обсуждению (будущей политики - ред.)", - заявила заместитель главы партии Анна Вангенхейм, её слова приводит агентство Франс Пресс. Она добавила, что переговоры будут проведены в ближайшие дни. Вангенхейм подчеркнула, что результаты выборов ее удивили, "Демократы" надеялись на получение меньшего количества мандатов. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004519308.html

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