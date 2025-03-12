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Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать - РИА Новости, 12.03.2025
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19:27 12.03.2025
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004606490.html
Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать
Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать - РИА Новости, 12.03.2025
Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать
В оппозиционной партии "Демократы", лидирующей на парламентских выборах в Гренландии, заявили, что не знают, с кем будут сотрудничать, но отметили открытость к... РИА Новости, 12.03.2025
2025-03-12T19:27:00+03:00
2025-03-12T19:27:00+03:00
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дональд трамп
парламентские выборы в гренландии
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В оппозиционной партии "Демократы", лидирующей на парламентских выборах в Гренландии, заявили, что не знают, с кем будут сотрудничать, но отметили открытость к дискуссиям по этой теме. Согласно официальным данным на сайте ЦИК острова, оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчёта порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов. "(Демократы - ред.) будут говорить с каждой партией... Мы не знаем, с кем мы будем сотрудничать, но мы открыты к дискуссиям и обсуждению (будущей политики - ред.)", - заявила заместитель главы партии Анна Вангенхейм, её слова приводит агентство Франс Пресс. Она добавила, что переговоры будут проведены в ближайшие дни. Вангенхейм подчеркнула, что результаты выборов ее удивили, "Демократы" надеялись на получение меньшего количества мандатов. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html
https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004519308.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Парламентские выборы в Гренландии
Гренландские "Демократы" не решили, с кем будут сотрудничать

Гренландские "Демократы" заявили, что готовы обсуждать работу с каждой партией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Фотографии кандидатов возле избирательного участка, где люди голосуют на парламентских выборах, в Нууке, Гренландия. 11 марта 2025
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В оппозиционной партии "Демократы", лидирующей на парламентских выборах в Гренландии, заявили, что не знают, с кем будут сотрудничать, но отметили открытость к дискуссиям по этой теме.
Согласно официальным данным на сайте ЦИК острова, оппозиционная партия "Демократы", стремящаяся к независимости Гренландии, лидирует на парламентских выборах с 29,9% голосов после подсчёта порядка 29 тысяч из 40,3 тысячи голосов.
Избирательный участок в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Гренландии рассказали об ожиданиях от прошедших парламентских выборов
Вчера, 17:24
"(Демократы - ред.) будут говорить с каждой партией... Мы не знаем, с кем мы будем сотрудничать, но мы открыты к дискуссиям и обсуждению (будущей политики - ред.)", - заявила заместитель главы партии Анна Вангенхейм, её слова приводит агентство Франс Пресс.
Она добавила, что переговоры будут проведены в ближайшие дни. Вангенхейм подчеркнула, что результаты выборов ее удивили, "Демократы" надеялись на получение меньшего количества мандатов.
Город Нуук на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Гренландская партия "Демократы"
Вчера, 13:49
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений президента США Дональда Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Люди у избирательного участка в Нууке во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Избирателям в столице Гренландии раздали кофе и пирожные
11 марта, 16:53
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампПарламентские выборы в Гренландии
 
 
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